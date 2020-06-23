Virgin Galactic співпрацюватиме з NASA: акції компанії Річарда Бренсона різко подорожчали
Акції Virgin Galactic різко підскочили в ціні після того, як компанія мільярдера Річарда Бренсона підписала угоду з NASA. Це дасть змогу підприємству з космічного туризму починати готувати космонавтів до польотів на Міжнародну космічну станцію.
Virgin Galactic, яка публічно торгується, але при цьому належить британському мільярдеру Річардові Бренсону, а її головою є Чамат Паліхапітія (Chamath Palihapitiya), заявила в понеділок, 22 червня, про підписання угоди "Space Act Agreement" з Космічним агентством імені Ліндона Джонсона NASA, повідомляє CNBC. Зокрема, Агенція Джонсано керує програмою підготовки космонавтів у Х’юстоні.
Після оприлюднення цієї інформації акції Virgin Galactic зросли в ціні на 15,9%, досягнувши 17,39 долара за одну штуку.
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Деталі угоди між Virgin Galactic і NASA
Отож, згідно з угодою, компанія Річарда Бренсона повідомила, що працюватиме над розробленням "приватної програми польотів космонавтів на орбіту". Цей проєкт буде аналогом ініціативи, яка передбачала підготовку туристів до комерційних рейсів Virgin Galactic.
У Virgin Galactic стверджують, що космічні місії варіюватимуться "від приватних експедицій до наукових досліджень, що підтримуватимуться урядом".
Ми раді співпрацювати з NASA. Це дасть змогу нам використовувати як нашу платформу для космічних польотів, так і запропонувати власну навчальну стратегію для таких польотів NASA та іншим агенціям,
– заявив генеральний директор Virgin Galactic Джордж Уайтсайдс.
Керівник NASA Джим Брайденстайн заявив на своїй сторінці в Twitter, що на цьому тижні космічна агенція детальніше повідомить про те, з якою метою організацію використовуватиме суборбітальні рейси.
Що відомо про космічні польоти Virgin Galactic
Співпраця з NASA є окремою ініціативою і не стосується основного бізнесу Virgin Galactic. Адже, як відомо, компанія планує здійснювати короткі пасажирські польоти в космос, і, таким чином, розвивати космічний туризм.
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