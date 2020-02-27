Україна продала держоблігації з дохідністю до 10%: хто може купити

Україна виставила гривневі та доларові облігації внутрішньодержавної позики терміном на 3 місяці, 1, 2 та 7 років і залучила 1,6 мільярдів гривень.

Завдяки продажу облігацій внутрішньодержавної позики 25 лютого, в український бюджет надійшло 1,6 мільярдів гривень. Про це повідомляє на сайті Міністерства фінансів України.

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Дохідність ОВДП

Дохідність гривневих ОВДП коливається від 9,40% на три місяці до 10% на 2 роки:



Аукціони ОВДП 25 лютого / Міністерство фінансів України

Скільки Україна залучила до бюджету

Загалом в український бюджет надійшло 1,6 мільярди гривень. Найпопулярнішими серед інвесторів на аукціоні 25 лютого виявилися ОВДП терміном на 2 роки. Їх купили на загальну суму 687 мільйонів гривень. Їхня дохідність найвища і складає 10%.

Раніше цього місяця відбулися інші аукціони. Зокрема 4 лютого Україна залучила 2,3 мільярди гривень з продажу ОВДП. 11 лютого Україна залучила рекордні гроші – 9,2 мільярди гривень. Аукціон 18 лютого приніс в держбюджет 1,53 мільярди гривень.

22 січня розмістили єврооблігації вартістю 1,25 мільярди євро.

Що таке ОВДП?Це державні цінні папери, що розміщуються виключно на внутрішньому ринку. Простими словами держава позичає в інвестора гроші і зобов'язується виплатити їх назад з нарахованими відсотками у домовлений термін. Основними перевагами є те, що ОВДП, на відміну від інших подібних фінансових інструментів, не оподатковуються, а також на 100% гарантовані державою. Тож, інвестор без жодних ризиків може забрати свої гроші у будь-який момент. Придбати державні облігації може кожен.

Хто купує ОВДП?

Облігації внутрішньої державної позики можуть купити як українці, так і іноземці. Частка нерезидентів серед інвесторів в ОВДП перевищила 15%.

Дохід від ОВДП гарантується державою та не оподатковується, а тому є вигідним інструментом інвестування. Мінімальна сума, яку потрібно вкласти в ОВДП – 100 тисяч гривень. Якщо хочете зайти з меншою сумою, то можна звернутися в інвестиційні компанії, які виступають посередниками і дозволяють зайти на ринок ОВДП з меншими сумами.

Такі аукціони Міністерство фінансів проводить щотижня.

Додамо, що Міністерство фінансів має намір залучити 242 мільярди гривень на внутрішньому ринку і 119 мільярдів гривень в еквіваленті на зовнішньому у 2020 році. Про це повідомляє Мінфін.