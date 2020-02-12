Україна продала облігації вартістю понад 9 мільярдів гривень

Україна виставила гривневі та доларові облігації внутрішньодержавної позики терміном на 3 місяці, 1, 2 та 4 роки і залучила 9,2 мільярди гривень.

Завдяки продажу облігацій внутрішньодержавної позики 11 лютого, в український бюджет надійшло 9,2 мільярди гривень. Про це повідомляє прес-служба Міністерства фінансів України у Facebook.

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Дохідність ОВДП

Дохідність гривневих ОВДП коливається від 9,46% на три місяці до 10% на 2 роки, а в доларових облігацій – 3,39% терміном у 1,2 роки:



Аукціони ОВДП 11 лютого / Міністерство фінансів України

Скільки Україна залучила до бюджету

Загалом в український бюджет надійшло 9,2 мільярди гривень. Це рекордні надходження завдяки продажам ОВДП. Найбільше купили доларові ОВДП – 202 мільйони доларів. Серед гривневих найпопулярнішою виявилася пропозиція держави щодо облігацій терміном в 4 роки. Їхня дохідність складає 9,99%.

Раніше цього року відбулися інші аукціони. Зокрема 4 лютого Україна залучила 2,3 мільярди гривень з продажу ОВДП. 22 січня розмістили єврооблігації вартістю 1,25 мільярди євро.

Що таке ОВДП?Це державні цінні папери, що розміщуються виключно на внутрішньому ринку. Простими словами держава позичає в інвестора гроші і зобов'язується виплатити їх назад з нарахованими відсотками у домовлений термін. Основними перевагами є те, що ОВДП, на відміну від інших подібних фінансових інструментів, не оподатковуються, а також на 100% гарантовані державою. Тож, інвестор без жодних ризиків може забрати свої гроші у будь-який момент. Придбати державні облігації може кожен.

Додамо, що Міністерство фінансів має намір залучити 242 мільярди гривень на внутрішньому ринку і 119 мільярдів гривень в еквіваленті на зовнішньому у 2020 році. Про це повідомляє Мінфін.