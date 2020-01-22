Україні ніхто не довіряє: Гончарук розповів чому економіка зростає повільно

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що розвинені країни відрізняються від України високим рівнем довіри і хорошою репутацією. Однією із цілей його уряду для стимуляції економічного зростання є відновлення довіри до України.

За його словами, головними ресурсами XXI століття є інформація і репутація, а не нафта або природний газ. Про це він розповів в інтерв'ю The Report Newsweek.

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Якщо у вас хороша репутація, значить, вам довіряють і ви можете отримати доступ до всіх бажаних ресурсів. Причина, чому ми відрізняємося дуже проста: Україні ніхто не довіряє,

– пояснив прем'єр-міністр.

Він також зазначив, що інформаційні бар'єри завдають шкоди, тому інформація повинна бути відкритою. Глава уряду наголосив, що "відкриті дані повинні стати українською релігією". Це має створити кращі можливості для розвитку української економіки.

Прем’єр також додав, що відкрита інформація дає можливість інвесторам планувати майбутні операції, а це те, що стимулює людей.

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Настання миру в Україні.

Ефективні інститути та прозорі правила гри, обов’язкові для всіх. Сюди президент включив перемогу над корупцією і справедливі суди, рівність всіх перед законом, захист прав власності.

Інвестиції. Зеленський впевнений, що потрібно прибрати непрохідні бар'єри та непотрібні регуляції, які гальмують розвиток бізнесу.

Якісно інша інфраструктура. Глава держави пояснив, що мовиться не лише про дороги, а й про медичну, освітню, цифрову, енергетичну, фінансову та комунальну інфраструктури.

Народовладдя. На його думку, потрібно створити механізм, який дозволить людям впливати на рішення влади – від рівня громади до рівня президента.

Загалом Зеленський вважає, що Україна наразі не може претендувати на глобальне лідерство "у розмірах території, військової потужності та обсягів видобування корисних копалин" або "у технологіях і промисловому потенціалі".