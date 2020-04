Успіх Воррена Баффета: як пережити фінансову кризу й розвивати бізнес під час пандемії

Мільярдер-інвестор Воррен Баффет став одним із ключових персон, допомігши відновити довіру до ринків під час фінансової кризи 2008 року. Нині, у 2020 році, коли економіка переживає не найкращі часи через пандемію коронавірусу, Баффет теж доволі спокійно реагує на зміни.

Це змушує задуматися, якими будуть його наступні інвестиційні рішення. Як Воррен Баффет і його компанія Berkshire Hathaway пережили фінансову кризу 2008 року й як розвивається бізнес мільярдера у 2020 році – читайте в огляді 24 каналу.

Під час фінансової кризи 2008 року Воррен Баффет, чистий прибуток якого становить 73,4 мільярда доларів, став справжнім героєм. Він заспокоїв ринки, повідомивши інвесторам, що під у той час можна безпечно вкладати гроші в активи і отримувати високі прибутки.

Нині, у розпалі рецесії через коронавірус, коли фінансові ринки обвалилися на 15% з початку 2020 року, Оракул Омахи (так називають Воррена Баффета) знову спокійний. І багато хто навіть сумнівається у його такому стані й тому, чи настільки ж легко він інвестує в акції.

Воррен Баффет і фінансова криза 2008 року

У 2008 році великі банки зіткнулися з низкою проблем, спричинених серйозною економічною кризою. Довіра до системи згасала. Тоді Баффет взявся за справу, щоб змінити ситуацію й відновити прихильність учасників ринку до його основних гравців – банків.

Зокрема, мільярдер інвестував 5 мільярдів в Goldman Sachs, 3 мільярди доларів в американську багатогалузеву корпорацію General Electric, а пізніше ше 5 мільярдів доларів у Bank of America.

У 2009 році мільярдер купив BNSF Railway – другу за величиною після "Юніон Пасифік" трансконтинентальну залізницю Північної Америки. Сума угоди становила 24 мільярдів доларів.

У жовтні 2008 року Баффет написав статтю в The New York Times під заголовком "Buy American. I Am" (“Купуй американське. Я вже”). У своєму матеріалі він пояснив, чому продовжував купувати акції американських компаній навіть під час серйозного економічного спаду, і чому інші мають не боятися і робити те ж саме.

Зазначимо, що загальний обсяг інвестицій Berkshire Hathaway в період кризи 2008 року становив понад 25 мільярдів доларів. Упродовж наступних п’яти років компанія змогла отримати 10 мільярдів доларів прибутку з цих угод.

Під час кризи заводи не зникають, сільськогосподарські угіддя теж не зникають, і навички людей нікуди не діваються,

– зазначив Воррен Баффет, пояснюючи свої інвестиційні рішення у 2008 році.



Мільярдер Воррен Баффет / Flickr

Воррен Баффет і "коронакриза" 2020 року

2020 рік – не 2008-й, коли світова фінансова система знаходиться на межі повної катастрофи. Нещодавно Баффет зазначив, що коронавірус – "страшніший" для бізнесу та інвесторів. Однак він не змінить свою думку щодо прибутковості довгострокових інвестицій в акції.

Глобальна смута створює можливості для кмітливих, продуманих угод, що принесуть прибутки,

– стверджує Корнелія Андерсон, спеціалістка компанії Refinitiv.

Початок 2020 року для приватних акціонерних компанії, хедж-фондів та індивідуальних інвесторів був дуже успішний. І Berkshire Hathaway – не є винятком.

Компанія Воррена Баффета розпочала рік з капіталом, розмір якого становив близько 128 мільярдів доларів.

Через коронавірус компанії зі сфер туризму, нерухомості та розваг дуже сильно постраждали. Однак для Berkshire Hathaway вони можуть стати перспективними в майбутньому.

За даними Університету Джона Хопкінса, у світі зареєстровано 2 828 772 підтверджених випадків зараження, із них 197 924 – закінчилися смертю. Одужало вже 798 762 осіб.



За даними Університету Джона Хопкінса, у світі зареєстровано 2 828 772 підтверджених випадків зараження, із них 197 924 – закінчилися смертю. Одужало вже 798 762 осіб.



Згідно з інформацією МОЗ, в Україні підтверджено 8125 випадків захворювання на COVID-19, спричинений новим коронавірусом, із них 201 – летальні, а 782 пацієнти одужало.

Інвестиційні смаки Berkshire Hathaway залишаються "консервативними"

У першому кварталі 2020 року компанія Воррена Баффета продала акції авіаперевізника Delta на суму 314 мільйонів доларів, а також акції Southwest Airlines – на 74 мільйони доларів та фінансової корпорації Bank of New York Mellon – на 31 мільйон доларів.

З початку 2020 року акції Berkshire впали на 18%, а з середини лютого компанія втратила близько 70 мільярдів доларів зі свого інвестиційного портфелю.

Чарлі Мангер, віцеголова Berkshire Hathaway, нещодавно заявив виданню The Wall Street Journal, що сам Воррен Баффет "досить консервативний" у своїх інвестиційних рішеннях.

Ніхто в Америці ніколи не бачив нічого подібного (спалах коронавірусу – ред.). Зараз усе по-іншому. Усі говорять так наче знають, що буде далі. Однак насправді ніхто не знає чого очікувати,

– заявив Мангер.

За словами топ-менеджера Berkshire, зараз компанії не назвивають Баффета і його компанію героями, як це було в 2008 році.



Наслідки коронавірусу для бізнесу / Інфографіка 24 каналу