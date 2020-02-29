В які країни інвестують українці та як це зробити

За рік українці оформили 12 048 е-лімітів для інвестицій за кордон. Куди інвестують та як це працює, розповідаємо у матеріалі.

Вже близько року діють нові правила валютного контролю в Україні. За цей час оформили понад 12 тисяч е-лімітів на переказ коштів в іноземній валюті за кордон. Про це повідомляє Мінфін.

На що видають е-ліміти?

Третина українців, які оформили е-ліміт, зробили це з метою придбання цінних паперів провідних іноземних компаній.

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Решту е-лімітів видали для розміщення коштів на закордонному особистому рахунку та 1,5% – на страхування життя за кордоном.

Що таке е-лімітЕ-ліміт – електронний ліміт операцій клієнта, у рамках якого Нацбанк дозволяє надсилати перекази за кордон для: інвестицій, зокрема купівлі акцій, відкриття рахунків за кордоном та страхування життя в іноземних компаніях. Ця система почала діяти минулого року у лютому.

В які країни інвестують?

Абсолютна більшість українців, які отримати е-ліміти перевела гроші на рахунки США, Польщі та Іспанії. Зокрема у США переказав кошти кожен третій українець з е-лімітом, дещо менше в Польщу та Іспанію – по 14,3%. Якщо США популярна доступом до ринку цінних паперів, то у Польщі та Іспанії – багато українських заробітчан.

Таким чином українці вивели за кордон майже 115 мільйонів євро, повідомив Нацбанк у коментарі Мінфін. Зазначимо, що за це самий час українські заробітчани перевели в Україні майже в 100 разів більше – 12 мільярдів доларів.

Впродовж року фізична особа не може вивести більше 100 тисяч євро.

Більшість коштів за кордон переказали у доларах (53,2%) та євро (38%). Частка переказів у польських злотих становить дещо більше 8%.

Щоб оформити е-ліміт потрібно звернутися до будь-якого українського банку та надати довідки, що засвідчують ваші доходи.