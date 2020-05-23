Вакцину Moderna проти COVID-19 вважають перспективною: акції компанії ще більше подорожчали

Ентоні Фаучі, американський лікар та науковець, висловив низку позитивних коментарів щодо вакцини проти коронавірусу, розробленої компанією Moderna. Після цього акції підприємства, що працює у сфері біотехнологій, зросли на 5%.

Фаучі прокоментував ефективність вакцини Moderna в інтерв’ю CNN та повторив свої слова на радіо NPR у п’ятницю, 22 травня, ввечері, пише Markets Insider.

Хоча перша фаза тестування вакцини була обмежена, це доволі хороша новина, оскільки вона свідчить про новий етап у розробці вакцини. Я з обережним оптимізмом ставлюся до неї (вакцини Moderna від коронавірусу – ред.),

– зазначив Ентоні Фаучі.

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Американський лікар "схвильований" останніми даними, про які повідомила компанія Moderna.

З огляду на мої дані, це справді досить перспективно в тому сенсі, що вакцина викликає так звані нейтралізуючі антитіла,

– говорить Фаучі.

Попри обнадійливу інформацію Moderna, Фаучі все ж вважає, що для боротьби з коронавірусом знадобиться від 12 до 18 місяців. Саме стільки часу потрібно, щоб отримати готову вакцину.

Я думаю, що, ймовірно, пройде рік чи 18 місяців, перш ніж у нас буде вакцина. Я вважаю, що цей строк поки незмінний,

– додав Фаучі.

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Що відомо про вакцину проти COVID-19 компанії Moderna

У понеділок, 18 травня, американська біотехнологічна компанія Moderna заявила про успішні результати першої фази клінічних випробувань вакцини проти коронавірусу.

Зокрема, після введення препарату mRNA-1273 кількість антитіл в учасників тестування залежно від дози вакцини або перевищувала відповідний показник у крові людей, які перехворіли на COVID-19, або зберігалася на тому ж рівні.

Ще на початковому етапі випробувань вакцина Moderna добре себе зарекомендувала. Компанія планує фінальну стадію клінічних випробувань mRNA-1273 на липень.

​Акції Moderna: ціна й динаміка

Акції Moderna за рік зросли на 255%. Станом на п’ятницю, 22 травня, цінні папери біотехкомпанії торгувалися по 69 доларів за одну штуку.

Динаміка цін на акції Moderna / Фото Markets Insider