Victoria's Secret не продаватимуть: власник бренду білизни відмовився від угоди

Компанія L Brands, яка є власницею бренду білизни Victoria's Secret, заявила про розірвання угоди з приватним інвестиційним підприємством Sycamore Partners. Це сталося через три місяці після того, як сторони погодили домовленість на продаж Victoria's Secret за 525 мільйонів доларів.

Згідно з повідомленням L Brands, компанія й далі розвиватиме свій бренд косметики Bath&Body Works, а також хоче, щоб Victoria's Secret стала окремою фірмою, пише CNN.

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Sycamore Partners – що відомо про компанію? Підприємство спеціалізується на інвестиціях на основі власного капіталу. Обсяг його активів становить близько 10 мільярдів доларів. Компанія відома фінансуванням представників роздрібної торгівлі. Зокрема, Sycamore Partners вклала гроші в розвиток фізичних пунктів продажу ритейлерів Staples, Talbots і Nine West.

Угода вже опинилася на межі зриву після того, як у квітні Sycamore Partners повідомила "матері" бренду білизни про своє рішення розірвати домовленість.

Так, у середині березня L Brands змушена була тимчасово закрити свої роздрібні магазини, з-поміж яких були Victoria's Secret та Bath&Body Works, у зв’язку з пандемією коронавірусу. Sycamore Partners, своєю чергою, заявила, що такі дії повністю порушують умови угоди.

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Що потрібно знати про спробу продати Victoria’s Secret

Нагадаємо, угода між L Brands і Sycamore Partners була укладена ще в лютому цього року. Вона передбачала продаж контрольного пакету акцій Victoria’s Secret і його бренду Pink за 525 мільйонів доларів, а також відставку гендиректора L Brands Леслі Векснера. На той час вартість бренду білизни становила 1,1 мільярда доларів.

У квітні Sycamore вже намагалися змінити умови угоди. Однак L Brands відмовилися розглядати нову ціну продажу бренду білизни, про що свідчить заява представника компанії в суді Делаверу. В поданні до суду у Sycamore Partners зазначили, що закриття магазинів і питання орендної платні зробили цю угоду недійсною.