Virgin Atlantic може збанкрутувати: як мільярдер Річард Бренсон намагається врятувати бізнес

Virgin Atlantic, британська авіакомпанія, що належить Virgin Group, шукає капітал, щоб уберегтися від краху в розпал економічної кризи, спричиненої коронавірусом.

Авіаперевізник вивчає варіанти співпраці з іноземними інвесторами, повідомляє CNN із покликанням на інформацію прессекретаря Virgin Atlantic. До пошуку інвесторів задіяний інвестиційний банк Houlihan Lokey. Увагу буде акцентовано саме на пошук приватних інвесторів.

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Через значні витрати, спричинені безпрецедентними ринковими умовами, які принесла нам криза COVID-19, ми вивчаємо нові варіанти отримання додаткового зовнішнього фінансування,

– зазначав прессекретар Virgin Atlantic.

Британська авіакомпанія вже звернулася за фінансовою допомогою до британського уряду.

Материнське підприємство Virgin Atlantic – Virgin Group – та його засновник, мільярдер Річард Бренсон підтримують ініціативу пошуку інвесторів. Водночас про продаж британської авіакомпанії, згідно з повідомленням прессекретаря, не йдеться.

Virgin Group всіляко підтримує свою компанію і сприяє збереженню робочих місць. Річард, своєю чергою, теж підтримує авіакомпанію і не хоче продавати Virgin Atlantic. Вони визнають, що необхідно залучати інвестиції, щоб компенсувати матеріальні збитки, спричинені коронавірусом, і почали працювати з Houlihan Lokey, щоб звернутися до приватних інвесторів за допомогою,

– йдеться у повідомленні пресцентру Virgin Atlantic.

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Втрати авіаперевізників через коронавірус

Закриття кордонів, заборони на здійснення рейсів, що вводяться для уповільнення темпів поширення коронавірусу, завдали значних збитків туристичній галузі. Десятки авіакомпаній змушені були перевести своїх працівників у неоплачувані відпустки на невизначений термін.

За даними Міжнародної асоціації повітряного транспорту, доходи авіаперевізників у 2020 році скоротяться вдвічі, зменшившись на 314 мільярдів доларів з 2019 року.

У той час, як американські авіакомпанії отримують десятки мільярдів доларів в межах антикризового пакету уряду США, європейські регулятори поки нічого не обіцяють місцевим перевізника. Натомість, деякі авіакомпанії використовують державне фінансування для виплати зарплат персоналу.

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Як мільярдер Річард Бренсон бореться за власний бізнес

Раніше Річард Бренсон виділяв 250 мільйонів доларів компаніям Virgin Group у зв’язку з пандемією коронавірусу. Однак, за його словами, авіакомпаніям знадобиться більше грошей, щоб вижити і не збанкрутувати.



Мільярдер Річард Бренсон / Flickr

У понеділок Бренсон у листі до співробітників заявив, що виставить власний маєток на острові Некер у Карибському морі як заставу, "щоб зібрати якомога більше коштів і зберегти робочі місця" у компаніях свого бізнесу. Він заявив, що фірма вимагатиме отримання комерційного кредиту від уряду Великої Британії. Гроші, взяті в позику, підприємство Бренсона обов’язково поверне. Однак мільярдер не вказав точної суми коштів.

Проблема в тому, що зараз гроші в компанію не надходять, а, навпаки, виходять,

– зазначив Бренсон у листі до співробітників.

Сьогодні у Virgin Group працюють 70 тисяч осіб у 35 країнах світу.

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Бренсон також повідомив, що закликав австралійський уряд допомогти ще одній компанії Virgin Group – Virgin Australia. Однак минулого вівторка, 21 квітня, стало відомо, що Virgin Australia, друга за величиною авіакомпанія Азійсько-Тихоокеанського регіону, збанкрутувала через проблеми, спричинені коронавірусом. Таким чином, підприємство перейшло у зовнішнє управління.

Щодо пошуку інвесторів для Virgin Atlantic, прессекретар заявив, що дискусії "з низкою зацікавлених сторін тривають і є конструктивними". Тим часом становище британської компанії поки стабільне.