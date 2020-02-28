Virgin Galactic подешевшала на 3 млрд доларів за добу: ціна акцій різко знизилася

Акції компанії Virgin Galactic, ціна яких стрімко зросла з початку 2020 року, у четвер, 27 лютого, різко знизилася відразу на 35%.

Це сталося після того, як компанія опублікувала звіт про доходи за четвертий квартал 2019 року, повідомляє "Meduza" із покликанням на Bloomberg.

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У звіті Virgin Galactic зазначалося, що компанія втратила 72,8 мільйона доларів упродовж кварталу, а обсяг її продажів знизився на 59%. У зв'язку зі значними матеріальними збитками, ринкова капіталізація підприємства, яким володіє мільярдер Річард Бренсон, опустилася з близько 8 мільярдів доларів до 4,5 мільярда доларів.

Вартість пакету цінних паперів Річарда Бренсона знизилася приблизно на 1,1 мільярда доларів.

Virgin Galactic у 2020 році: рекордний ріст акцій і підвищення попиту на космічний туризм

Нагадаємо, 19 лютого ціна акцій Virgin Galactic зросла відразу на 23,3%, досягнувши понад 37 доларів за одну штуку. Такий ріст став справді рекордним для компанії. Адже підприємство почало торгувати своїми цінними паперами нещодавно – із жовтня 2019 року.

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Упродовж двох місяців 2020 року (січень-лютий) ціна акцій Virgin Galactic збільшилася на 200%. Це, своєю чергою, призвело до підвищення попиту людей на послуги фірми.

Зокерма, кількість заявок від охочих полетіти в космос збільшилася до 8 тисяч.

За словами генерального директора компанії Джорджа Уайтсайдса, головне завдання підприємства на теперішній рік – зосередитися на виробництві надійних і безпечних транспортних засобів для здійснення космічних польотів. Окрім цього, у 2020 році сам Річард Бренсон планує полетіти у космос комерційним рейсом, стверджує Уайтсайдс.

Що відомо про Virgin Galactic? Компанія входить до складу Virgin Group, засновником якої є мільярдер Річард Бренсон. Займається запуском штучних супутників і впродовж тривалого часу продає квитки на приватні космічні польоти. Першими в космос буде відправлено 600 осіб, які вже оплатили повну вартість квитка – 250 тисяч доларів. Із-поміж перших космічних туристів є і знаменитості – актор Леонардо ді Капріо та співак Джастін Бібер. Графіка польотів компанія поки не оприлюднила, тому невідомо, скільки доведеться чекати всім, хто вже оплатив мандрівку.