Виробництво у США знизилося до рівня 1946 року через пандемію: що прогнозують економісти

Американська заводи зазнали найбільшого з 1946 року місячного сповільнення своїх потужностей. Тоді виробництво у США скоротилося на тлі завершення Другої світової війни.

Цього разу заводи в Сполучених Штатах припинили чи уповільнили виробництво через пандемію коронавірусу, пише CNN.

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Згідно з даними Федеральної резервної системи (ФРС), індекс промислового виробництва у США в березні знизився на 5,4%. Адже низка заводів та фабрик, зокрема, підприємства, які виготовляють автомобілі, літаки, змушені були тимчасово зупинити діяльність для безпеки своїх працівників.

Варто зазначити, що індекс промислового виробництва враховує обсяги виробничих потужностей низки галузей промисловості – гірничої, енергетичної, газової.

Отож, нинішнє падіння обсягів виробництва у США стало найбільшим з січня 1946 року, коли американські галузі промисловості перебували на стадії переорієнтації на споживачів після закінчення Другої світової війни.

Виробничі потужності, ймовірно, знижуватимуться ще й у квітні через припинення роботи низки підприємств у зв’язку з поширенням коронавірусу. Окрім того, попит на окрему продукцію в умовах пандемії практично відсутній, тому немає потреби у діяльності деяких заводів і фабрик,

– стверджують економісти Citi Ендрю Холленхорст і Вероніка Кларк.

Так, у 1946 році найбільше зниження індексу виробничих потужностей у США – на 6,3% – було зафіксовано в лютому 1946 року.

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Слабкі березневі показники продемонстрували, наскільки низький рівень попиту й пропозиції в поєднанні з карантинними обмеженнями зашкодили промисловому сектору США, заявив головний економіст ING Джеймс Найтлі.



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