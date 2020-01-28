Visa інвестувала кошти у ще один фінтех-стартап: подробиці

Лондонський фінтех-стартап Currencycloud, орієнтований на сферу B2B, залучив 80 мільйонів доларів інвестицій.

Інвесторами стала низка світових компаній, серед яких - міжнародна платіжна система Visa, французький фінансовий конгломерат BNP Paribas і таїландський банк Siam Commercial Bank, пише Finextra

Читайте також: Коронавірус знизив ціни на акції, нафту та юань: інвестори вичікують

Крім вищезгаданих компанії до раунду фінансування також долучилися не менш відомі організації: Міжнародна фінансова корпорація (одна з інституцій Світового банку), японський фінансовий холдинг SBI Group і різні венчурні фонди (Sapphire Ventures, Notion Capital, GV, Compplice та Anthemis).

Сьогодні Currencycloud працює на ринку Європи та Північної Америки.

Також компанія хоче збільшити кількість робочих місць. За словами генерального директора Currencycloud Майка Лавена, всупереч Brexit, команда стартапу у Великобританії розшириться.

Із такими інвесторами ми готові стати провайдером наступної хвилі фінтех-інновацій у платіжній сфері,

– Майк Лавен, генеральний директор Currencycloud.

У Currencycloud відзначили, що за допомогою отриманих коштів вони зможуть збільшити кількість методів оплати та розвивати екосистеми партнерів. А завдяки залученню SBI та Siam до переліку інвесторів, британський стартап планує розвивати свій бізнес в Азії.

Currencycloud працює з 2012 року. Компанія створила набір API-інтерфейсів, які дають змогу банку чи будь-якій фінансовій організації інтегрувати послугу грошових переказів у власну платформу. У 2019 році компанія налагодила співпрацю з Visa, додавши до списку своїх клієнтів британські мобільні банки Monzo та Revolut, а також американську платіжну систему Dwolla.