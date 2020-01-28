Visa інвестувала кошти у ще один фінтех-стартап: подробиці
Лондонський фінтех-стартап Currencycloud, орієнтований на сферу B2B, залучив 80 мільйонів доларів інвестицій.
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Сьогодні Currencycloud працює на ринку Європи та Північної Америки.
Із такими інвесторами ми готові стати провайдером наступної хвилі фінтех-інновацій у платіжній сфері,
– Майк Лавен, генеральний директор Currencycloud.
У Currencycloud відзначили, що за допомогою отриманих коштів вони зможуть збільшити кількість методів оплати та розвивати екосистеми партнерів. А завдяки залученню SBI та Siam до переліку інвесторів, британський стартап планує розвивати свій бізнес в Азії.
Currencycloud працює з 2012 року. Компанія створила набір API-інтерфейсів, які дають змогу банку чи будь-якій фінансовій організації інтегрувати послугу грошових переказів у власну платформу. У 2019 році компанія налагодила співпрацю з Visa, додавши до списку своїх клієнтів британські мобільні банки Monzo та Revolut, а також американську платіжну систему Dwolla.