Влада США розглядає варіант купівлі європейських технологічних компаній Ericsson і Nokia. Основна мета американського уряду – створення конкуренції Huawei – одній із найбільших компаній Китаю у сфері телекомунікацій.

Про це повідомляє Wall Street Journal із покликанням на власні анонімні джерела в уряді США.

За інформацією американського видання, адміністрація президента Сполучених Штатів Дональда Трампа має намір стимулювати місцевих техногігантів, наприклад, Cisco Systems, купити європейські Ericsson і Nokia. Така ініціатива політичної верхівки має прискорити розвиток мережі 5G у Сполучених Штатах.

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Як Сполучені Штати підтримуватимуть Ericsson і Nokia

Американська влада має намір надати податкові пільги, а також експортно-банківське фінансування для європейських компаній. Окрім того, адміністрація Дональда Трампа надаватиме підтримку тим інвесторам, які будуть готові вкласти гроші в одне із європейських технологічних підприємств.

Водночас, представники влади США обговорюють варіант з підтримкою відкритої технології для мереж, яка полегшить американським стартапам створення обладнання для п’ятого покоління мобільних мереж, або ж так званого 5G.

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США і техногіганти Китаю

Як відомо, китайська компанія Huawei – це найбільший у світі продавець телекомунікаційних пристроїв. Зокрема, частка цього техногіганта на ринку становить 28%. За інформацією Wall Street Journal, Huawei може продавати обладнання за низькими цінами, на відміну від своїх конкурентів. Підприємство має змогу знижувати ціни завдяки підтримці уряду Китаю.

Сполучені Штати найближчим часом можуть внести поправки у власні правила, які зараз забороняють американським компаніям співпрацювати з китайською Huawei.

Влада США планує змінити правила так, щоб надати дозвіл американським підприємствам вести бізнес з китайською компанією. Така співпраця допоможе техногігантам США випередити інші регіони в розробленні стандартів мережі 5G.