Влада Німеччини очікує зростання ВВП у 2020 році — ЗМІ

Федеральний уряд Німеччини очікує, що цього року внутрішній валовий продукт (ВВП) збільшиться на 1,1%.

У попередній оцінці економічного зростання цей показник був на рівні 1%. Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters із посиланням на власні джерела.

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За інформацією анонімного джерела, новий прогноз органів державної влади має бути затверджений на засіданні Кабміну в середу, 30 січня.

Відзначається, що у 2021 темпи росту економіки Німеччини також збільшуватимуться. Однак точних показників ще не оприлюднено.

Німецьке бізнес-видання Handelsblatt на минулому тижні повідомляло, що уряд дотримуватиметься свого прогнозу на 2021 рік. Так, у наступному році ВВП країни має збільшитись на 1,5%. Прессекретар Міністерства економіки відмовилася від коментарів і попросила дочекатися річного економічного звіту уряду.

За словами економіста IFO Клауса Вольрабе, німецька економіка, швидше за все, зросте на 0,2% у період із січня по березень цього року.

Нагадаємо, у третьому кварталі 2019 року німецька економіка перебувала на межі рецесії. Обсяг ВВП країни знижувався впродовж двох кварталів поспіль.