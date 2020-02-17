Влада США стимулюватиме громадян інвестувати в акції: що в планах у Трампа

Адміністрація президента США Дональда Трампа розглядає способи мотивації американських сімей інвестувати у фондовий ринок. Ця ініціатива стане частиною майбутнього пакету бонусів під час сплати податків.

У адміністрації пропонують розцінювати частину доходів сімей як неоподатковану, якщо ці гроші буде вкладено в купівлю акцій, повідомляє USA Today із покликанням на анонімні джерела, які ознайомлені з питанням.

Згідно з таким можливим нововведенням, американські сім’ї, які заробляють до 200 тисяч доларів на рік, можуть інвестувати 10 тисяч доларів у цінні папери. Сума, витрачена на придбання акцій, не оподатковуватиметься.

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Президент США Дональд Трамп, який хоче бути вдруге переобраним, висловив готовність розширити масштаби програми соціального захисту та медичного обслуговування громадян Сполучених Штатів.

Адміністрація Трампа намагається скоригувати сферу соціального захисту, надавши громадянам більше мотивації для здійснення інвестицій, – сказав Петер Карділо, головний економіст компанії Spartan Capital Securities.

До слова, Білий дім поки не прокоментував питання щодо стимулювання американців вкладати гроші в акції.

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Інвестиції в акції: що думають представники ринку

Хороша ідея мотивувати людей вкладати свої заощадження у щось, що потім може принести прибутки. Однак я не думаю, що це може дати якийсь результат. Так само складно уявити, як це стимулюватиме фондовий ринок, якби він був орієнтований на американців, які вже мають акції, – зазначив Томас Мартін, старший менеджер компанії GLOBALT Investments.

Варто додати, що згідно з опитуванням асоціації Gallup, 55% американців володіють акціями.

Це, безумовно, буде вигідно для тієї частини населення США, яка має високий рівень доходу. Той, хто має високу заробітну платню, ймовірно, інвестує в цінні папери, – стверджує Юнг-Ю Ма, головний стратег з інвестицій та керівник компанії BMO Wealth Management.