Власник Victoria's Secret підтвердив продаж бренду білизни: деталі угоди

Компанія L Brands підтвердила продаж бренду білизни Victoria's Secret приватній фірмі. Сума угоди становить 1,1 мільярда доларів.

Victoria's Secret стане власністю компанії Sycamore Partners, повідомляє USAtoday. Решта 45% належатиме L Brands.

Sycamore Partners: що відомо про компанію Підприємство спеціалізується на інвестиціях на основі власного капіталу. Обсяг його активів становить близько 10 мільярдів доларів. Компанія відома фінансуванням представників роздрібної торгівлі. Зокрема, Sycamore Partners вклала гроші в розвиток фізичних пунктів продажу ритейлерів Staples, Talbots і Nine West.

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Бізнес буде відокремлено в нове підприємство, у яке входитимуть бренди Victoria’s Secret Lingerie, Victoria’s Secret Beauty і Victoria’s Secret Pink. Саме цією часткою (55%) керуватиме Sycamore Partners.

На нашу думку, об'єднання Victoria’s Secret Lingerie, Victoria’s Secret Beauty та PINK в окрему компанію допоможе збільшити прибутки цих брендів, – заявив Леслі Векснер, генеральний директор L Brands.



Леслі Векснер, голова компанії L Brands / Flickr

Як тільки угоду про передання долі Victoria’s Secret у володіння Sycamore Partners буде підписано, Векснер піде у відставку. Однак членство в раді директорів він збереже.

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L Brands контролюватиме 45% пакету Victoria's Secret, а бренд Bath & Body Works залишиться окремою публічною компанією.

Після новини про продаж бренду білизни, акції L Brands впали на 12% в ході передпринкових торгів. Однак пізніше вартість цінних паперів відновила ріст, досягши 24,15 доларів за одну штуку. У результаті після корекції ціна акцій компанії зменшилася лише на 1%.



Victoria’s Secret отримає нового власника і стане окремою компанією / Flickr

Victoria’s Secret у власності Sycamore Partners: що думають аналітики

На думку аналітиків, відокремлення Victoria’s Secret в окреме підприємство – правильне рішення L Brands.

Відокремлення Victoria’s Secret дасть змогу L Brands зменшити обсяг матеріальних збитків та зосередити свою увагу на розвитку бізнесу Bath & Body Works, що становить 80% операційного доходу компанії, – зазначила віцепрезидентка рейтингового агентства Moody's Крістіна Боні у зверненні до інвесторів.

Sycamore Partners може повністю трансформувати бренд Victoria’s Secret, вклавши кошти в його розвиток, вважає Ніл Сондерс, керівник Global Data та консультант із питань роздрібної торгівлі.

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Victoria’s Secret: низькі доходи, приниження моделей та сумнівна репутація Векснера

Victoria’s Secret, прибуток якої у минулому році становив близько 7 мільярдів доларів, зазнала падіння темпів продажів на 10% впродовж четвертого кварталу. А минулий сезон свят (різдвяні й новорічні) приніс компанії на 12% менше доходів, ніж було заплановано.



Скандали у Victoria’s Secret / Flickr

Окрім того, бренд Victoria’s Secret почав часто зіштовхуватися з іншими неприємностями, серед яких – скасування щорічного модного показу.

На початку лютого цього року видання The New York Times звинуватило компанію в "знущанні та цькуванні" моделей. Зокрема, понад 100 моделей підписали відкритий лист до генерального директора Victoria’s Secret Джона Мегаса з вимогою "захистити людей, завдяки яким компанія отримує прибутки".

Тим часом Леслі Векснер потрапив під приціл ЗМІ через свій сумнівний зв'язок із уже покійним скандальним фінансистом Джеффрі Епштейном, якого звинуватили в сексуальному насильстві та торгівлі неповнолітніми в США. Зокрема, Епштейн був особистим фінансовим радником Векснера й управляв капіталом голови L Brands близько 20 років.

У серпні 2019 року Векснер звинуватив Епштейна в "присвоєнні великої суми грошей його родини".