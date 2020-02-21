Власник Victoria's Secret підтвердив продаж бренду білизни: деталі угоди
Компанія L Brands підтвердила продаж бренду білизни Victoria's Secret приватній фірмі. Сума угоди становить 1,1 мільярда доларів.
Victoria's Secret стане власністю компанії Sycamore Partners, повідомляє USAtoday. Решта 45% належатиме L Brands.
Sycamore Partners: що відомо про компанію Підприємство спеціалізується на інвестиціях на основі власного капіталу. Обсяг його активів становить близько 10 мільярдів доларів. Компанія відома фінансуванням представників роздрібної торгівлі. Зокрема, Sycamore Partners вклала гроші в розвиток фізичних пунктів продажу ритейлерів Staples, Talbots і Nine West.
Цікаво: Перевершити Tesla: ціна акцій Virgin Galactic досягла рекордної позначки
Бізнес буде відокремлено в нове підприємство, у яке входитимуть бренди Victoria’s Secret Lingerie, Victoria’s Secret Beauty і Victoria’s Secret Pink. Саме цією часткою (55%) керуватиме Sycamore Partners.
На нашу думку, об'єднання Victoria’s Secret Lingerie, Victoria’s Secret Beauty та PINK в окрему компанію допоможе збільшити прибутки цих брендів, – заявив Леслі Векснер, генеральний директор L Brands.
Леслі Векснер, голова компанії L Brands / Flickr
Як тільки угоду про передання долі Victoria’s Secret у володіння Sycamore Partners буде підписано, Векснер піде у відставку. Однак членство в раді директорів він збереже.
Читайте також: Блумберг продасть свою медіа-компанію, якщо його оберуть президентом США
L Brands контролюватиме 45% пакету Victoria's Secret, а бренд Bath & Body Works залишиться окремою публічною компанією.
Після новини про продаж бренду білизни, акції L Brands впали на 12% в ході передпринкових торгів. Однак пізніше вартість цінних паперів відновила ріст, досягши 24,15 доларів за одну штуку. У результаті після корекції ціна акцій компанії зменшилася лише на 1%.
Victoria’s Secret отримає нового власника і стане окремою компанією / Flickr
Victoria’s Secret у власності Sycamore Partners: що думають аналітики
На думку аналітиків, відокремлення Victoria’s Secret в окреме підприємство – правильне рішення L Brands.
Відокремлення Victoria’s Secret дасть змогу L Brands зменшити обсяг матеріальних збитків та зосередити свою увагу на розвитку бізнесу Bath & Body Works, що становить 80% операційного доходу компанії, – зазначила віцепрезидентка рейтингового агентства Moody's Крістіна Боні у зверненні до інвесторів.
Sycamore Partners може повністю трансформувати бренд Victoria’s Secret, вклавши кошти в його розвиток, вважає Ніл Сондерс, керівник Global Data та консультант із питань роздрібної торгівлі.
До теми: Компанія Воррена Баффета купила акції популярної мережі супермаркетів
Victoria’s Secret: низькі доходи, приниження моделей та сумнівна репутація Векснера
Victoria’s Secret, прибуток якої у минулому році становив близько 7 мільярдів доларів, зазнала падіння темпів продажів на 10% впродовж четвертого кварталу. А минулий сезон свят (різдвяні й новорічні) приніс компанії на 12% менше доходів, ніж було заплановано.
Скандали у Victoria’s Secret / Flickr
Окрім того, бренд Victoria’s Secret почав часто зіштовхуватися з іншими неприємностями, серед яких – скасування щорічного модного показу.
На початку лютого цього року видання The New York Times звинуватило компанію в "знущанні та цькуванні" моделей. Зокрема, понад 100 моделей підписали відкритий лист до генерального директора Victoria’s Secret Джона Мегаса з вимогою "захистити людей, завдяки яким компанія отримує прибутки".
Тим часом Леслі Векснер потрапив під приціл ЗМІ через свій сумнівний зв'язок із уже покійним скандальним фінансистом Джеффрі Епштейном, якого звинуватили в сексуальному насильстві та торгівлі неповнолітніми в США. Зокрема, Епштейн був особистим фінансовим радником Векснера й управляв капіталом голови L Brands близько 20 років.
У серпні 2019 року Векснер звинуватив Епштейна в "присвоєнні великої суми грошей його родини".