Воррен Баффет песимістичний щодо авіабізнесу: директор Southwest спростував слова мільярдера

Генеральний директор авіакомпанії Southwest Airlines Гері Келлі заявив, що інвестор-мільярдер Воррен Баффет занадто песимістично налаштований щодо майбутнього світових авіаперевізників.

Про це Келлі повідомив в інтерв’ю CNN, пише Markets Insider.

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Нагадаємо, у квітні компанія Berkshire Hathaway, яку очолює мільярдер Воррен Баффет, продала усі свої акції авіакомпаній, із поміж яких Southwest, American Airlines, Delta Airlines та United Airlines. Про це Баффет повідомив під час зустрічі з акціонерами в суботу, 2 травня.

Авіакомпанії цієї "великої четвірки" самі зіткнулися зі скороченням кількості пасажирів та рейсів відповідно через карантинні обмеження, введені у зв’язку з поширенням пандемії коронавірусу.

Не знаю, чи через два-три роки, люди пролетять стільки миль, як минулого року, ще до спалаху коронавірусу,

– зазначив Воррен Баффет.

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Келлі визнав, що побоювання гендиректора Berkshire Hathaway не безпідставні. Він і сам стверджує, що падіння обсягу авіаперевезень неменичу в умовах пандемії. Однак попри це він більш оптимістично налаштований, ніж Воррен Баффет.

Якщо слідувати словам містера Баффета, і бути таким же песимістичним, я думаю, що тоді точно можна зіштовхнутися зі зменшенням кількості подорожей та попиту на туризм,

– говорить Келлі.

Гері Келлі зазначив, що Southwest Airlines добре підготовлена і зможе повноцінно працювати після того, як карантин буде скасовано.

У нас мало витрат, міцний баланс та й загалом ми маємо багато грошей,

– сказав Келлі.

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Попри фінансову стабільність, гендиректор Southwest Airlines, додав, що у квітні авіаперевізнику довелося витратити майже 1 мільярд доларів на покриття збитків через карантин.

Раніше на цьому тижні американський інвестор Джим Крамер заявляв, що його насторожує рішення Воррена Баффета продати акції авіакомпаній, якими володіла Berkshire Hathaway. Зокрема, Крамер стверджував, що такі дії мільярдера свідчать, що глобальну економіку чекають серйозні проблеми.