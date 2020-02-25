Воррен Баффет назвав Apple "найкращим бізнесом у світі"

Воррен Баффет стверджує, що "третій за величиною бізнес", який цікавить Berkshire Hathaway після сфер страхування та залізничних перевезень, є частка компанії в Apple.

Про це провідний інвестор і мільярдер заявив в ефірі телепрограми Squawk Box на CNBC.

Я не вважаю, що доля в Apple – це так, запасний варіант. Це наш третій бізнес, – зазначив Воррен Баффет.

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Так, у своєму щорічному листі до акціонерів Berkshire Hathaway, інвестор розповів, що на кінець минулого року компанія володіла 5,7% усіх акцій Apple. Зокрема, у власності фірми Баффета зосереджено понад 245 мільйонів цінних паперів виробника iPhone вартістю майже 72 мільярди доларів.

Акції Apple зросли приблизно на 80% впродовж останнього року.

Це, мабуть, найкращий бізнес у світі, про який мені відомо. І це найбільший вклад, який ми здійснили в компанію, не враховуючи страхової індустрії та сфери залізничних перевезень, – говорить Воррен Баффет.

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Berkshire Hathaway вважає страхового гіганта Geico Auto Insurance та BNSF, трансконтинентальну залізничну компанію Північної Америки, своїми дочірніми підприємствами.

Нагадаємо, у травні 2018 року в інтерв'ю CNBC Воррен Баффет розповів, що Berkshire Hathaway збільшив свою долю в Apple, придбавши ще 75 мільйонів акцій. На той час компанія мала 163,5 мільйона цінних паперів купертинівського техгіганта.

Уперше компанія Баффета придбала акції Apple у травні 2016 року. Тоді підприємство вклало гроші в 10 мільйонів цінних паперів виробника iPhone.

Цікаво, що сам Воррен Баффет довго чинив опір використанню iPhone на користь свого дешевого "телефона-розкладачки", навіть коли Berkshire Hathaway подвоїла свій прибукок завдяки цінним паперам Apple. Однак, у понеділок, 24 лютого, інвестор здався і повідомив, що, усе-таки, почав користуватися смартфоном техгіганта.

Що таке Berkshire Hathaway Це американська холдингова компанія, яка займається інвестиціями і страхуванням. Вона контролює понад 40 компаній в таких секторах, як фінансові послуги, кондитерське виробництво, видавнича справа, ювелірний бізнес, виробництво меблів, килимів, будматеріалів та ін. Генеральним директором компанії є Воррен Баффет, який володіє 31% акцій компанії. Попри те, що акції компанії найдорожчі у світі, сама компанія не входить у топ-10 найдорожчих брендів світу.