Як коронавірус вплинув на бізнес інтернет-гіганта Alibaba: доходи і прогнози

Alibaba, китайський гігант електронної комерції повідомив, що з березня у країні відбувається "стійке відновлення" після пандемії коронавірусу. Водночас, компанія заявила, що шлях до повної стабілізації економіки залишається невизначеним.

Обсяг продажів Alibaba зросли на 22% упродовж перших трьох місяців 2020 року, пише BBC. Таке зростання відбулося, попри жорсткі обмеження, введені владою для стримування поширення коронавірусу.

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Виручка компанії виявилася вищою за очікування аналітиків, що обумовлено високим попитом на електроніку та товари у сфері хмарних технологій. Однак збій мережі постачання товарів та деякі інвестиційні втрати все ж позначилися на результатах діяльності онлайн-ритейлера за перший квартал 2020 року.

Нині за економікою Китаю, у якій Alibaba є одним із ключових гравців, спостерігає весь світ. Адже саме ця країна є прикладом того, як відбувається відновлення економічної діяльності та й загалом життя населення після пандемії COVID-19.

На цьому тижні уряд КНР заявив, що не ставитиме перед собою мету економічного зростання цього року. Це вперше з 1990 року влада країни відмовилася формулювати економічні цілі на рік.

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Багато світових компаній також вирішили не робити прогнозів на майбутній рік через невизначеність, спричинену пандемією. У п’ятницю, 22 травня, Alibaba, яка керує однією з найбільших груп торговельних веб-майданчиків, теж попередила про невизначеність свого майбутнього.

Однак представники компанії повідомили інвесторам, що очікують зростання доходів приблизно на 27% упродовж наступних 12 місяців. Для порівняння: минулорічний показник дорівнював 35%.

Попри те, що пандемія негативно вплинула на більшість наших внутрішніх комерційних проєктів, починаючи з кінця січня, ми спостерігаємо стійке відновлення з березня,

– заявила головна фінансова директорка Alibaba, Меггі Ву.

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За даними онлайн-ритейлера, за перші три місяці 2020 року доходи від продажів становили 16 мільярдів доларів, а виручка на основних його торговельних майданчиках збільшився майже на 19%. Продажі у сфері хмарних технологій компанії зросли на 58%.

Міжнародний бізнес Alibaba зростав значно повільніше впродовж перших трьох місяців 2020 року. Наприклад, сайт Lazada, що орієнтований на Південно-Східну Азію, приніс компанії близько 7% доходів.

Для нашого міжнародного комерційного бізнесу… терміни та темпи відновлення залишаються теж невизначеними, оскільки попит у країнах за межами Китаю залишаються слабкими,

– стверджують в Alibaba.