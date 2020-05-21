Як коронавірус впливає на економіку США: 5 ключових індикаторів

Лише впродовж двох коротких місяців економіка США зазнала значного падіння, спричиненого пандемією коронавірусу. Введення жорсткого карантину призвело до зупинки виробництва, бізнес припинив повноцінно функціонувати, а рівень безробіття зріс до історичного максимуму.

Упродовж минулого тижня, що закінчився 15 травня, економіка США втратила рекордних 20,5 мільйона робочих місць, повідомляє Markets Insider. Водночас, рівень безробіття у Сполучених Штатах зріс до 14,7%, що стало найбільшим збільшенням цього показника з часів Великої депресії.

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Економісти та провідні аналітики констатують факт того, що США занурилися в рецесію через зупинку бізнесу й виробництва внаслідок пандемії коронавірусу. Тепер увагу світу прикута до появи актуальних економічних даних щодо Америки, щоб оцінити ступінь шкоди, та спрогнозувати темпи подальшого відновлення.

Деякі аналітики стверджували про швидке, так зване V-подібне, відновлення економіки США. Однак через збільшення кількості смертей від COVID-19 про пом’якшення карантинних заходів не говориться. Тому відновлення економічної активності у США сповільниться. Детально про п'ять головних економічних показників, оприлюднених владою Сполучених Штатів, – читайте далі.

Малий бізнес сподівається на швидке відновлення

Згідно з даними дослідження Національної федерації незалежного бізнесу, опублікованого у вівторок, 19 травня, індекс оптимізму малого бізнесу у квітні знизився до 90,9. Раніше аналітики спрогнозували зниження цього показника до 83.

Такий значний спад підсилений очікуваннями підприємців щодо відновлення темпів росту економіки США. Цей показник зріс у квітні на 24 пункти, компенсувавши березневе падіння.

Настрої представників малого бізнесу переважно оптимістичні, вони очікують швидкого відновлення економічної активності, що зараз обговорюється владою багатьох штатів.

З іншого боку, індекс очікуваного рівня продажів зазнав значного падіння в березні. Цей показник знизився на 30 пунктів до мінус 42 – найнижчого значення за останні 46 років.

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Рекордне падіння споживчих цін

Ключовий індекс споживчих цін у США зменшився у квітні на 0,4%. Для порівняння: у березні цей показник знизився на 0,1%.

Отож, квітневе падіння індексу стало найбільшим з 1957 року, коли почали тільки фіксувати такі дані. Показник не враховує витрати на харчі та пальне. Загалом цей індекс зріс лише на 1,4%, що є найменшим його збільшенням з 2011 року.

Індекс споживчих цін із урахуванням витрат на продукти харчування та пальне знизився на 0,8% минулого місяця. Це стало найбільшим місячним його падінням із грудня 2008 року.



Відкритий фермерський ринок в Остіні, штат Техас / Фото Flickr

Рівень безробіття у США із кожним тижнем зростає

Усього за вісім тижнів – з моменту початку масових звільнень, спричинених економічним спадом через коронавірус – понад 36,5 мільйона американців звернулися за державною допомогою з безробіття.

За словами Даніеля Чжао, економіста компанії Glassdoor, це число зменшилося до рівня, коли кожен десятий американець залишився без постійного місця роботи.

Роздрібні продажі у США падають другий місяць поспіль

Обсяг роздрібних продажів знизилась на 16,4% у квітні, згідно з даними Міністерства торгівлі США. Таке падіння стало набагато гіршим, ніж раніше прогнозували аналітики. Зокрема, вони очікували зниження на 12%.

У березні обсяг роздрібних продажів у США скоротився на 8,3%. Це стало початком масштабного падіння цього показника з 1992 року.

Ріст обсягів роздрібних продажів не співвідноситься з ВВП США. Зокрема, роздрібні продажі становлять понад 40% споживчих витрат, що, своєю чергою, складає близько 70% ВВП країни.

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Промислове виробництво США зазнало масштабного падіння

У квітні загальний рівень промисловості США знизився на 11,2%, а обсяг виробництва опустився на рекордні 13,7%, згідно з даними Федеральної резервної системи (ФРС). Економісти, які взяли участь в опитуванні Bloomberg, очікували падіння американського виробництва на 14,6%.

За інформацією Федрезерву, усі основні галузі промисловості постраждали. Наприклад, виробництво автомобілів та автозапчастин скоротилося на понад 70%, що стало найбільшим зниженням у промисловому індексі ФРС.