Як Марк Цукерберг і Прісцилла Чан допомагають бізнесу під час пандемії

Засновник і генеральний директор Facebook Марк Цукерберг та його дружина Прісцилла Чан виділили 100 тисяч доларів кожному із восьми своїх улюблених закладів харчування, розташованих у Пало-Альто та його районах.

Про це повідомляє PYMNTS із покликанням на інформацію місцевого каліфорнійського видання Palo Alto Online. Цукерберг і його дружина направили кошти ресторанам та кафе, щоб допомогти їм не збанкрутувати в умовах поширення коронавірусу.

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Одним із таких закладів харчування, який отримав фінансову допомогу від подружжя Цукерберг-Чан є японський ресторан Dohatsuten у Пало-Альто, який сімейна пара часто відвідує. З-поміж інших закладів – Palo Alto Sol та Fuki Sushi, які обслуговували весілля Марка Цукерберга та Прісцилли Чан у 2012 році.

Також з-поміж інших ресторанів, які отримали гроші від засновника Facebook та його дружини: Chef Chu’s у Лос-Алтос; Vesta, де подають страви італійської кухні; Sushi Sam’s Edomata у Сан-Матео; La Ciccia; та The Liberties Bar & Grill біля будинку подружжя.

Прессекретар сімейної пари заявив, що гроші ресторанам надходять від Цукерберга й Чан як від приватних осіб. Власники закладів харчування можуть використовувати ці кошти на власний розсуд.

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Окрім того, перссекретар зазначив, що гроші не є пожертвою, на них було здійснено замовлення їжі з кожного ресторану. Однак представник подружжя не сказав точно, куди було доставлено всі замовлення.

Нагадаємо, станом на січень 2020 року статки Марка Цукерберга становили 82,6 мільярда доларів, що робить засновника Facebook п’ятою найбагатшою людиною у світі.