Як працюватиме програма "інвестиційна няня": Зеленський назвав нові умови

Президент України Володимир Зеленський окреслив майбутнє пакету інвестиційних законопроєктів та програми "інвестиційна няня", які орієнтовані на залучення додаткового фінансування в Україну.

Про це голова держави розповів під час брифінгу з журналістами, що відбувся 20 травня 2020 року на території Маріїнського парку, пише 24 канал.

За словами Зеленського, законопроєк щодо інвестняні уже готовий до розгляду, і найближчими днями він буде зареєстрований у Верховній Раді України.

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Президент України пояснив, що наразі ВР розглядає лише законопроєкти, пов’язані з COVID-19.

Зараз усі інвестиційні закони, які направлені на поліпшення інвестиційного клімату в Україні будуть зареєстровані у ВР, і впевнений, що будуть проголосовані. Вони повністю готові, повністю вичитані, я на них вже дав добро,

– заявив Володимир Зеленський.

Голова України повідомив, що через кризу у світі, інвестиційна активність пригальмована.

Через кризу у світі треба боротися за інвестиції, тому що зараз у світі економічний націоналізм. І це є правда, кожен думає про свою країну. Усі пригальмували будь-які інвестиції. Але ми будемо за них боротися,

– говорить Зеленський.

Окрім того, президент розповів про зміни, які було внесено в проєкт "інвестиційна няня" через пандемію коронавірусу.

Зокрема, спочатку передбачалося, що такі послуги отримають інвестори, обсяг вкладень яких становитиме від 100 мільйонів доларів. Тепер обсяг інвестицій необхідних для надання "няні" буде зменшено до 30 мільйонів доларів і більше.

Також Зеленський наголосив, що "няню" буде забезпечено і для іноземних, і для українських інвесторів.

"Інвестиційна няня" – це для всіх інвесторів, не тільки для західних інвесторів. Ми понизили планку до 30 мільйонів (доларів – ред.) плюс,

– додав Зеленський.

"Інвестиційна няня" – що це за ініціатива? Під час Світового економічного форуму в Давосі президент Володимир Зеленський заявив про те, що українська влада ініційовує програму "інвестиційна няня" ("Investment nanny"), щоб таким чином стимулювати закордонних інвесторів вкладати гроші в Україну. Згідно з цим проєктом, інвестор, вкладення якого становитимуть 100 й більше мільйонів доларів, отримає особистого менеджера.