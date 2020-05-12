Як Саудівська Аравія намагається підвищити ціни на нафту й стабілізувати ситуацію на ринку

Саудівська Аравія збирається ще більше знизити обсяги нафтовидобутку, щоб стабілізувати ситуацію на ринку, який значно постраждав упродовж попередніх двох місяців.

Найбільший світовий експортер нафти оголосив у понеділок, 11 травня, що в червні скоротить нафтовидобуток ще на 1 мільйон барелів на день, повідомляє CNN. Цьому рішенню передувало досягнення у квітні угоди ОПЕК+, щоб зупинити історичний обвал цін в умовах пандемії коронавірусу.

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У результаті Саудівська Аравія у травні мала би видобувати лише 7,5 мільйона барелів. Це на 39% менше, ніж у квітні, коли королівство навмисно затопило ринок нафтою у розпал "цінової війни" з Росією.

Останні рішення Саудівської Аравії, найбільшого світового експортера нафти, про зниження нафтовидобутку підкреслюють інтенсивний тиск, який надмірна пропозиція сировини нанесла на бюджет країн Близького Сходу.

Їм потрібно підвищити ціни й стабілізувати ринок нафти, тому що це їхній банкомат,

– зазначила Хеліма Крофт, аналітикиня у RBC Capital Markets.

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Саудівській Аравії найбільш вигідно, щоб ціни на нафту зросли більш, ніж удвічі. Адже завдяки високій вартості нафти країна зможе збалансувати свій держбюджет, що зазнав високих соціальних і військових втрат.

Офіційний представник Міністерства енергетики Саудівської Аравії заявив ЗМІ про те, що королівство сподівається, що додаткові зниження обсягів нафтовидобутку "заохочуватимуть" ОПЕК+ та "інших країн-виробників" теж скоротити видобуток для підтримки нафтового сектору.

Іншими словами, Ер-Ріяд наголосив, що потрібно зробити більше, щоб збалансувати ціни на "чорне золото", які залишаються все ще низькими навіть після того, як вони відскочили від рекордного обвалу на минулому місяці.

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Усього кілька тижнів тому Саудівська Аравія заливала ринок нафтою. Тепер вони повністю змінюють своють свої рішення, щоб стабілізувати ринок,

– сказав Раян Фіцмауріце, стратег з енергетичних ринків у Rabobank.

Попит на бензин у Сполучених Штатах знизився, оскільки деякі штати послабили карантинні обмеження і запустили економіку. Однак світові все ж потрібно набагато менше нафти, ніж це було до пандемії.

Місцеві ЗМІ Саудівської Аравії повідомляли, що Міністерство енергетики країни доручило національній нафтовій компанії Saudi Aramco "також намагатися знизити" видобуток упродовж травня "за згодою зі своїми замовниками".

Це лише одна з ознак того, що цінова війна остаточно закінчилася. Саудівська Аравія робитиме все можливе, щоб стабілізувати ситуацію на ринку,

– заявила Крофт, спеціалістка RBC.