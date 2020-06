Вихід на IPO дає змогу компанії як залучити додаткове фінансування, так і привернути до себе увагу, підвищивши власний імідж. Попри кризу через пандемію коронавірусу, американський ринок IPO 2020 року, навпаки, активізовується. Останнім часом низка технологічних компаній, виробників ліків усе частіше заявляють про наміри стати публічними.

За словами Ніла Келла, спеціаліста Bank of America, зупинка економічної активності через пандемію скоро буде змінена хвилею IPO. Що потрібно знати про вихід на біржу, про всі особливості цього процесу та, головне, як можна заробити на IPO – читайте в експертному огляді аналітиків "Фрідом Фінанс Україна" для Інвестицій24.

IPO: як працює і навіщо компаніям

IPO (з англ. Initial Public Offering – дослівно "первинна публічна пропозиція") – публічний продаж акцій приватної компанії шляхом реалізації депозитарних розписок на цінні папери.

Акції можна продавати двома способами:

розміщення додаткового випуску паперів шляхом підписки;

публічний продаж уже наявного випуску цінних паперів акціонерам приватного підприємства.

Коли бізнес уже має готовий продукт, він упевнений у ньому і хоче далі його розвивати, компанії потрібно залучити фінансування. Тому IPO, передусім, дає змогу отримати гроші від приватних чи інституційних (банків, інших підприємств) інвесторів.

Інвестор, своєю чергою, заробляє на зростанні ціни акцій, дивідендах, а також виході зі зробленої інвестиції. Зазвичай цей заробіток перевищує початкове вкладення у 10, а то і 300 разів.

У результаті виходу на IPO компанія стає публічною – публічне акціонерне товариство, або ПАТ. Це означає, що приватні інвестори переходять у статус акціонерів фірми. Водночас, ціна на акції компанії-емітента залежить від рішення керівництва фірми.

У 2019 році 1242 світових компанії вийшли на IPO, 211 з них – розмістили свої акції на американських біржах. Клієнти "Фрідом Фінанс Україна" взяли участь у 33 IPO.



Торги на біржах / Фото Pixabay

У чому перевага IPO для інвесторів?

Головний плюс інвестицій у IPO – ймовірність високого заробітку. Однак не завжди все може бути успішно, тому що є ризики втратити гроші.

Трохи статистики:

Середня дохідність від інвестицій у IPO до кінця 3-місячного локап-періоду (проміжок часу, після якого можна продавати цінні папери, придбані в андеррайтера безпосередньо під час IPO) становить 48%.

Середня дохідність до поточного моменту – 127%.

Зокрема, у 62 із 97 компаній, які організовували IPO, середня дохідність становила 79% у періоду локапу.

Степан Джус, інвестиційний аналітик "Фрідом Фінанс Україна" розповів на прикладах, як можна заробити на IPO:

Наприклад, інвестор має 2 тисячі доларів і хоче інвестувати в IPO.

Він може інвестувати ці гроші в компанію Twilio Inc., розробника програмного забезпечення та інструментів API, у день, коли вона тільки вийде на IPO, а це 22 червня 2016 рік. Тоді до моменту, як підприємство почне продавати свої акції – 23 вересня 2016 року, інвестор міг би заробити 328% від свого першого внеску, тобто це +6 560 доларів. Станом на сьогодні ця сума збільшиться на 1180% – до 23 600 доларів. Якби інвестор 1 травня 2019 проку подав заявку на IPO у цінні папери Beyond Meat, відомого виробника рослинних аналогів м’яса, його заробіток до моменту продажу акцій – 6 серпня 2019 року, піднявся на 620% – це 12 400 доларів, а сьогодні це число зросло би до 9 200 доларів.

Буває й таке, що отримати високий дохід вдасться лише з плином часу. Так свого часу було з акціями Facebook, зазначає Степан Джус.

Зокрема, під час локап-періоду ціна акцій нині популярної соцмережі продемонструвала негативне значення. Це означає, що якби інвестор вклав свої 2000 доларів 17 травня 2012 року, до моменту продажу акцій, він втратив би 940 доларів, оскільки ціна паперів опустилася на 47%.

Однак сьогодні, через 8 років, акції Facebook значно подорожчали. Тому інвестори, які вклали гроші на довгострокову перспективу збільшили свій дохід на 507% і з 2 тисяч доларів отримати 10 140 доларів.

IPO 2020 року: світові тенденції

Аналітик Степан Джус стверджує, що через пандемію коронавірусу кількість компаній, які виходитимуть на фондовий ринок у 2020 році буде меншою. Так, з початку року лише десяток фірм зробили публічне розміщення, а більшість усе ж чекають на відновлення стабільності. Тому компанії переносять свої заявки на літо й осінь, а є такі, що взагалі змістили цей процес до кінця року.

Один із найбільших світових виробників кави JDE Peet's 19 травня анонсував план розміщення акції в Амстердамі (Нідерланди). За словами осіб, ознайомлених з цим питанням, заробіток з продажу цінних паперів JDE Peet's може досягнути 2 мільярдів євро (2,2 млрд доларів).

Доволі позитивним знаком для 2020 року стали б IPO технологічних компаній. Однак Airbnb Inc. і Procore Technologies Inc., які раніше заявляли про вихід на фондовий ринок у цьому році, все ж звернулися до приватних інвесторів.

Що відомо про ситуацію на фондових ринках? Пандемія коронавірусу спричинила масштабний обвал на фондових ринках. Вони впали на 37% з 21 лютого 2020 року, що, свою чергою, призвело до економічного спаду, відомого як "коронакриза". 23 березня Конгрес США надав кошти, щоб покрити корпоративні борги та на відновлення економіки. Такі дії стали позитивними для фондового ринку, адже він зміг відновити ріст й компенсувати втрати, піднявшись на 34,7% (дані станом на 21 травня 2020 рік).



Американський фондовий ринок / Фото Pixabay

Огляд нещодавніх успішних IPO: скільки інвестори заробили в травні 2020 року

За даними аналітиків "Фрідом Фінанс Україна", у 2020 році сама компанії та її клієнти-інвестори взяли участь у 7 IPO. З-поміж них: Schrodinger Inc. (SDGR), Beam Therapeutics Inc. (BEAM), PPD Inc. (PPD), Revolution Medicines (RVMD), Passage BIO (PASG), ORIC Pharmaceuticals (ORIC), Lyra Therapeutics (LYRA). 5 із 7 компаній з цього переліку – фармацевтичні підприємства, які на тлі коронавірусу користуються популярністю у інвесторів. Ціна акцій цих компаній коливається на рівні 16-27 доларів.

Дохідність кожного із цих IPO перевищує 10%, а в перший день торгів наблизилася до 70%. Загалом цей показник варіюється в межах -4% до 286%. Середня дохідність до періоду локап становить 63%.

Inari Medical (NARI)

21 травня 2020 року почав торгувати акціями на біржі NASDAQ провідний виробник медичної техніки Inari Medical. Компанія представила для купівлі 7,33 мільйона акцій.

На початку торгів ціна однієї акції становила 41,30 долара – це +117,36% від вартості на момент подачі заявки. Максимального значення ціни акцій вдалося досягти на наступний день торгів на біржі, 22 травня, – це 47 доларів. Мінімальна ціна – 39,6 долара за акцію, що вище, ніж вартість заявлена на момент подачі заявки. Станом на 2 червня 2020 року одна акція Inari Medical коштує 47,75 долара.

Компанія збільшила кількість акцій з 7,33 мільйона до 8,20 мільйона й зуміла залучити в ході торгів на фондовій біржі 155,85 мільйонів доларів.

SelectQuote (SLQT)

Як і Inari Medical, 21 травня на IPO вийшов розробник сервісу для порівняння страхових полісів, SelectQuote.

Основні цифри щодо його акцій:

в ході IPO компанія запропонувала 25 мільйонів акцій за ціною в межах 17-19 доларів;

ціна акція стартувала з позначки 26,26 долара – це на 38,21% більше від ціни, зафіксованої на момент подачі заявки;

максимально значення вартості цінних паперів компанії було досягнуто 21 травня – 28,17 долара;

мінімальне значення ціни – 22 травня, 25,7 долара за акцію;

після IPO ринкова вартість компанії може становити 3,09 мільярда доларів.

За словами аналітика Степана Джуса, сектор InsureTech, який поєднує розробки в сфері технологій та страхових послуг, тільки розвивається і вже є перспективним. SelectQuote працює в цій галузі. Тому високий попит на сервіс компанії, низький рівень конкуренції може вдало спрацювати для компанії й зробити її однією з лідерок на ринку, додав Джус.

Майбутні IPO 2020 року

Warner Music Group (TBA)

WMG подала заявку на IPO через місяць після того, як Universal Music Group продала 10% акцій китайському інтернет-гіганту Tencent за 3,36 мільярда доларів (ринкова капіталізація компанії становила 33,6 мільярда доларів). Однак ще в 2017 році американський банк Goldman Sachs оцінив Universal Music Group у 23,5 мільярда доларів. Зростання UMG підштовхнуло і Warner Music Group подати заявку на IPO через 9 років.

Орієнтовна дата IPO Warner Music Group – 3 червня 2020 рік.

Vroom Inc. (VRM)

Це компанія-розробниця онлайн-платформи для купівлі та продажів автомобілів, які раніше були у вжитку. Для розуміння, на українському ринку їхнім аналогом є інтернет-сервіси avto.ria.ua і rst.ua. Компанія заснована у 2012 році, а її конкурентами є: Carguru (CARG), Carvana (CVNA), Copart (CPRT) и AutoNation (AN).

Ринкова вартість Vroom у грудні 2019 року становила 1,5 мільярда доларів. Упродовж усієї своєї діяльності компанія залучила понад 700 мільйонів доларів. Лише за останній раунд інвестування в грудні 2019 року, Vroom вдалося отримати 254 мільйони доларів.

Упродовж майже всього березня, з 11 по 31 березня, попит на послуги компанії знизився на 15%. Причина – спалах коронавірусу. Тому в кінці березня Vroom знизила ціни на авто, щоб стимулювати зростання продажів та реалізувати продукцію, яка накопичилась ще до пандемії. Рішення пішло на користь підприємству і попит на на його послугу справді зріс. Однак валовий прибуток із розрахунку на одне авто знизилася з 1769 доларів у березні до 1236 доларів у квітні.

На ринку споживчих товарів категорія уживаних автомобілів є однією з найбільших і доволі перспективних. Галузі вдалося піднятися з 693 мільярдів доларів у 2015 році до 841 мільярда доларів у 2019 році.

Точної дати IPO Vroom поки невідомо.

ZoomInfo Technologies Inc.

Це компанія-розробниця платформи бізнес-аналітики, що належить приватним інвестиційним організаціям. IPO ZoomInfo Technologies заплановано на червень. Вихід компанії на біржу може стати одним із найбільших з-поміж технопроєектів від початку пандемії. 11 травня ZoomInfo Technologies оновила заявку на первине публічне розміщення акцій. Однак її плани можуть ще змінитися.

У лютому 2020 року ZoomInfo подала заявку на розміщення акцій на загальну суму в 500 мільйонів доларів. Якщо компанії вдасться залучити ці гроші, то її IPO може стати другим за величиною у США з початку пандемії.

У випадку успіху IPO ZoomInfo, їй потрібно буде розраховувати на рекламу з боку трейдерів, щоб вони про неї більше розповідали. Адже на ринку вже є компанії з подібними назвами. Наприклад, усім відомий сервіс для відеоконференцій Zoom. До слова, остання під час карантину стала особливо популярною, а її акції зросли на 140% у цьому році.

Щоб уникнути конфузів з назвою, ZoomInfo змінила тікер із ZOOM на ZTNO. Це сталося після того, як її акції зросли на 890% у першому кварталі цього року і Комісія з цінних паперів і бірж призупинила торги.

З-поміж інших компаній, які можуть вийти на IPO, є такі:

Procore Technologies – розробник ПЗ для управління будівельними проектами.

– розробник ПЗ для управління будівельними проектами. Мережа супермаркетів Albertsons .

. Платіжна компанія Shift4 Payments.

Як заробити на IPO: що потрібно врахувати

Заробити на IPO можливо, хоча й існує низка ризиків. Однак експерти рекомендують спочатку добре проаналізувати всі аспекти таких інвестицій. Зокрема, варто дізнатися більше про IPO з аналітичних матеріалів, вивчити ситуацію на фондових ринках загалом.

Якщо ви не впевнені щодо цього способу інвестицій, тоді задумайтеся про інші активи фондового ринку, наприклад, вкладення грошей в акції чи держоблігацій.