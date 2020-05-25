Як залучити 10 мільйонів доларів на будівництво інноваційного житла: цікавий приклад

Американський стартап United Dwelling залучив 10 мільйонів доларів від низки інвесторів, із-поміж яких був венчурний фонд Alpha Edison. Підприємство будує житло за власні кошти, після чого здає його в оренду.

United Dwelling планує побудувати сотні об’єктів площею близько 34 квадратних метри, пише Crunchbase. Таким чином, компанія планує продемонструвати, як можна вирішити житлове питання завдяки будівництву смарт-приміщень. А у випадку United Dwelling, підприємство будуватиме компактні будинки-студії, що й зацікавило інвесторів.

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Спочатку компанія хотіла трансформовувати гаражі під житлові приміщення. Однак невдовзі спеціалісти United Dwelling зрозуміли, що простіше буде побудувати новий будинок.



Так виглядає смарт-будинок United Dwelling / Фото Crunchbase

Принцип роботи американської компанії

Компанія займається будівництвом повністю за власні кошти й не бере платню з власника земельної ділянки, де проходять усі роботи.

Далі підприємство здає збудований будинок в оренду. Усі зароблені гроші вона ділить з власником ділянки.

Окрім того, власник земельної ділянки може викупити будинок за 88 тисяч доларів.

Компанія вже має власну базу даних орендарів земельних ділянок. Тому ці відомості вона використовуватиме для пошуку потенційного місця для будівництва смарт-будинків. Для початку United Dwelling реалізовуватиме свої плани з будівництва житла під оренду в Лос-Анджелесі та його околицях. Згодом компанія хоче розширити кількість штатів, у яких розвивався б її бізнес.

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Що відомо про United Dwelling? Компанія заснована у 2018 році інвестором Стівеном Дітцем, який також вклав гроші в популярну сьогодні мережу кав’ярень Starbucks та ритейлера Costco. Упродовж усього часу свого існування стартап залучив 12,2 мільйони доларів.