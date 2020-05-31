Як змінилася ціна американської нафти WTI після рекордного обвалу – графік
Сира нафта марки WTI (West Texas Intermediate) зросла на 88% у травні 2020 року. У результаті вартість сировини продемонструвала найкращий показник за останні місяці.
Попередній рекордний показник за місяць був зафіксований у вересні 1990 року, коли вартість сировини зросла на 44,6%, повідомляє Markets Insider із покликанням на інформацію Bloomberg.
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Зростання ціни нафти почалося після того, як її вартість вперше стала від’ємною (мінус 37,6 долара) у квітні. Тоді інвесторів налякали надто висока пропозиція і рекордне зниження попиту на сировину на тлі пандемії коронавірусу.
Зараз учасники ринку все більше сподіваються на те, що попит на нафту відновлюватиметься. Адже економіка США починає демонструвати початкові ознаки відновлення й перезавантаження.
Попри масштабний стрибок ціни на нафту в травні, вартість сировини почала знижуватися в кінці місяця. Станом на п’ятницю, 29 травня, липневі ф’ючерси на WTI торгувалися на Нью-Йоркській фондовій біржі по 33,19 долара за барель.
Якщо ціна нафти піднялася на 88%, акції енергетичних компаній, представлені в рамках SPDR Select Sector Energy ETF, збільшилися лише на 2,5% у травні.
Динаміка ціни нафти WTI у травні 2020 року / Графік Markets Insider
Останні дані щодо запасів нафти
- У четвер, 28 травня, Міністерство енергетики США повідомило про ріст запасів нафти до 7,928 мільйона барелів на минулому тижні, що закінчився 22 травня.
- За даними Американського інституту нафти, запаси сировини зросли на 8,7 мільйона барелів на минулому тижні.