Сира нафта марки WTI (West Texas Intermediate) зросла на 88% у травні 2020 року. У результаті вартість сировини продемонструвала найкращий показник за останні місяці.

Попередній рекордний показник за місяць був зафіксований у вересні 1990 року, коли вартість сировини зросла на 44,6%, повідомляє Markets Insider із покликанням на інформацію Bloomberg.

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Зростання ціни нафти почалося після того, як її вартість вперше стала від’ємною (мінус 37,6 долара) у квітні. Тоді інвесторів налякали надто висока пропозиція і рекордне зниження попиту на сировину на тлі пандемії коронавірусу.

Зараз учасники ринку все більше сподіваються на те, що попит на нафту відновлюватиметься. Адже економіка США починає демонструвати початкові ознаки відновлення й перезавантаження.

Попри масштабний стрибок ціни на нафту в травні, вартість сировини почала знижуватися в кінці місяця. Станом на п’ятницю, 29 травня, липневі ф’ючерси на WTI торгувалися на Нью-Йоркській фондовій біржі по 33,19 долара за барель.

Якщо ціна нафти піднялася на 88%, акції енергетичних компаній, представлені в рамках SPDR Select Sector Energy ETF, збільшилися лише на 2,5% у травні.



Динаміка ціни нафти WTI у травні 2020 року / Графік Markets Insider

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