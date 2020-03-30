Як довго триватиме "ведмежа" тенденція на ринку та куди інвестувати в кризу: дослідження

Песимістичні настрої з-поміж окремих інвесторів зберігаються уже третій тиждень поспіль. Згідно з дослідженням AAII, 50% із них не налаштовані оптимістично щодо здійснення короткострокових вкладень.

Очікування, пов’язані з відновленням бичачої тенденції на фондовому ринку впродовж наступних шести місяців, у інвесторів знизилися на 1,4 процентного пункту – до 32,9%, пише Forbes із покликанням на дані дослідження. Оптимізм зберігався впродовж 8 з 13 перших тижнів 2020 року в 38% опитаних представників фондового ринку.

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Ведмежий і бичачий тренд на фондовому ринку – що це таке? Якщо ціна на той чи той біржовий інструмент тривалий час падає, то на ринку панує ведмежий тренд, а якщо зростає – бичачий.

Нейтральні позиції, що ціни на акції суттєво не зміняться впродовж наступних шести місяців, зберігаються у 15% респондентів. Цей показник значно зменшився від свого максимального значення, що становило 31,5%. Його зниження зафіксовано вже вдесяте за останні 11 тижнів.

52,1% опитаних вважають, що "ведмежий" тренд зберігатиметься на ринку і акції компаній знижуватимуться в ціні впродовж наступних шести місяців. Песимістичні настрої спостерігаються в понад 50% респондентів упродовж трьох тижнів поспіль уперше з 19 лютого 2009 року.

Уже другий тиждень поспіль залишаються низькими нейтральні настрої учасників фондових ринків. Цього тижня рівень нейтрального сприйняття ситуації збігається з показниками 7 серпня 1987 року і 13 липня 2000 року.

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Песимізм із-поміж інвесторів продовжує домінувати, і залишається на все такому ж високому рівні. Основними причинами, які спричинили песимістичний настрій у інвесторів, є ведмежа тенденція на фондових ринках, а також пандемія коронавірусу. Трохи менше на настрій інвесторів впливає зниження цін на нафту.

Іншими факторами, які впливають на настрої інвесторів, є президентські вибори у США в листопаді цього року, зниження прибутків компаній, їхньої ринкової капіталізації через коронавірус та вплив пандемії на ріст світової економіки.

На запитання до інвесторів про те, акції яких компаній є вигідним зараз, 27% з них відзначили саме технологічний сектор. Із-поміж інших індустрій, цінні папери яких можуть принести прибутки в нинішній непростий час – охорона здоров’я (25%), споживчі товари (14%), індустрії комунальних послуг (14%), фінансових послуг (9%) та промислова сфера (5%). Ще 7% респондентів зазначили, що зараз недооціненими є ритейл, інтернет-торгівля, розважальна індустрія.