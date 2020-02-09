Як інвестори ставляться до цифрової трансформації банків: дослідження

Банки в усьому світі все частіше впроваджують різні цифрові сервіси, щоб конкурувати з фінтех-компаніями. Однак не завжди такі методи дієві.

Згідно з дослідженням консалтингової компанії Oliver Wyman, лише чверть інвесторів упевнена, що стратегія цифрової трансформації установ, які надають фінансові послуги, є виправданою, повідомляє Finestra.

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Попри те, що багато компаній, банків заявляють про свої багатомільярдні бюджети, виділені на цифрову трансформацію власних сервісів, три чверті інвесторів не впевнені, що така стратегія ефективна. Менше 1% з них вважають, що плани таких фірм будуть справді результативними.

Фінансові установи витрачають у середньому 5% своїх прибутків на впровадження цифрових технологій. Однак інвестори не розуміють, із якою метою підприємства це роблять. Адже часто вони не пояснюють, що мають на увазі, коли говорять про цифрову трансформацію. Тому незрозуміло, на що будуть витрачені кошти.

Амбітні, з великим бюджетом програми, орієнтовані на цифрову трансформацію сервісів, про які говорять банки, і фактичний прибуток, який отримують ці установи від реалізації цих стратегій, дали змогу інвесторам зрозуміти, що насправді відбувається.

Зокерма, вкладники не бачать прогресу, позитивної статистики внаслідок таких змін. Вони не довіряють банкам, коли йдеться про інвестиції в ті чи ті технології.

До слова, близько 98% європейських банків згадують у своїх повідомленнях про цифрові технології проти лише 27% аналітичних досліджень, у яких згадано про ці інновації.

Усе це відбувається тоді, коли фінтех-компанії розуміють, що їхній розвиток у сфері цифрової трансформації помітніший, ніж у традиційних гравців фінансової індустрії, наприклад, банків.

У дослідженні Oliver Wyman вміщено п’ять кейсів, як фінансовим установам налагодити правильний баланс між інвестиціями в цифрові технології та отримання від них прибутку, забезпечивши гармонійне співвідношення ціни та якості:

мати "хірургічний" підхід під час фінансування різних цифрових сервісів: ретельно аналізувати потенціал технології та її ефективність для вашої компанії;

не вкладати гроші у велику кількість ініціатив. Краще зосередити увагу на чомусь менш глобальному;

фокус на підвищенні продуктивності діяльності від інвестицій в технології;

бути гнучким до змін, швидко пристосовуватися до нового;

удосконалювати зовнішні комунікації, щоб інвестори могли відстежувати прогрес, пов’язаний із впровадженням тої чи тої технології.

"Кожній компанії варто знайти правильно поєднати свої цінності та спрямованість йти вперед. Адже інвестори стають усе менш терплячими", – зазначив Тед Мойніхан, керівник фінансового підрозділу Oliver Wyman.