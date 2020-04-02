Як компанія Воррена Баффета втратила мільярди на акціях провідних авіаперевізників

Компанія Berkshire Hathaway інвестора-мільярдера Воррена Баффета, ймовірно, втратила 5 мільярдів доларів прибутків упродовж першого кварталу 2020 року від акцій авіакомпаній, якими вона володіє.

Коронавірус, що почав стрімко поширюватися у світі, призвів до припинення роботи низки компаній. У зв’язку з цим авіаперевізники змушені були тимчасово зупинити польоти, що вплинуло як на їхні прибутки, так і на ціну акцій, пише Markets Insider.

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Фірма відомого мільярдера Воррена Баффета володіє від 8% до 11% акцій чотирьох великих американських авіакомпаній – American Airlines, Delta Air Lines, Southwest Airlines і United Airlines. Ринкова капіталізація цього квартету знизилася в середньому на 52% впродовж перших трьох місяців 2020 року.

Акції United Airlines впали в ціні на 65%, вартість цінних паперів American Airlines і Delta Air Lines знизилася більш ніж удвічі. Ціна акцій Southwest Airlines зменшилася на 35%.

Таким чином Berkshire Hathaway втратила близько 5 мільярдів доларів через таке різке зниження вартості акцій авіаперевізників. Лише від цінних паперів Delta Air Lines компанія Воррена Баффета втратила 2 мільярди доларів. На понад 1 мільярд доларів для Berkshire знизилася прибутковість акцій як United Airlines, так і American Airlines.

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Як відомо, Воррен Баффет зазвичай інвестує кошти на довгострокову перспективу, тому навряд він хвилюватиметься різким зниженням дохідності акцій авіаперевізників.

Цікаво, що на початку березня цього року він придбав акції Delta Air Lines на суму 45 мільйонів доларів. Через тиждень після купівлі цінні папери авіакомпанії впали на 20%.

Berkshire Hathaway – що відомом про компанію? Це американська холдингова компанія, що займається інвестиціями і страхуванням. Генеральний директор Berkshire Hathaway – Воррен Баффет. Він володіє 31% акцій компанії. Річний чистий прибуток Berkshire Hathaway становить 29,2 мільярда доларів. Це число збільшилося, якщо порівнювати його з 2018 роком, коли компанія інвестувала кошти в підприємство Kraft Heinz Co й зазнала збитку. Однак операційний прибуток фірми Воррена Баффета знизився на 23% у 2019 році до 4,4 мільярдів доларів.