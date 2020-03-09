Як компанії у США допомагатимуть працівникам, які перебувають у самоізоляції через коронавірус

Американські компанії Uber, DoorDash, Instacart, Postmates і Lyft планують створити спеціальний фонд допомоги своїм працівникам, які захворіли коронавірусом і змушені тимчасово непрацювати.

Підприємства нададуть детальніший проєкт із фінансування співробітників упродовж кількох днів, повідомляє PYMNTS.com.

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Компанії заговорили про матеріальну допомогу своїм працівникам після того, як один із водіїв Uber захворів на коронавірус. За словами представників сервісу таксі жоден із пасажирів, які контактували з водієм, не заразилися вірусом.

Уперше про виділення цими компаніями фінансової допомоги своїм працівникам заговорив один із сенаторів Конгресу США. Політик зазначив, що більшість робітників цих підприємств працюють як фрилансери, вони не мають медичного страхування й не мають відпустки.

Деякі водії стверджують, що в разі підтвердження діагнозу матеріальної компенсації від компанії їм буде недостатньою Адже більшість із них не отримує оплачуваної відпустки у зв’язку з хворобою, і це є значною проблемою, з якою борються як самі працівники, так і політики.

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Тим часом компанії виступають проти нового закону штату Каліфорнії, який вимагає від них класифікувати водіїв як працівників компанії.

Сервіс таксі Uber погодився надавати фінансову допомогу працівникам, інфікованих коронавірусом. Представники компанії зазначили, що з часом планують виділяти кошти для своїх співробітників не тільки в США, а й в усьому світі.

Що відомо про коронавірус? Всесвітня організація охорони здоров'я присвоїла нову назву китайському коронавірусу 2019-nCoV – COVID-19 (скорочення від "коронавірусна хвороба 2019 – coronavirus disease 2019"). Станом на 9 березня 2020 року у світі зареєстровано 110 041 підтверджених випадків зараження, із них 3 825 – закінчилися смертю. Одужало вже 62 053 осіб. В Україні підтверджено один випадок захворювання на COVID-19, спричинений новим коронавірусом.