Як коронавірус вплине на світову економіку та ринок акцій: три сценарії розвитку подій

Коронавірус завдав сильного удару світовим фондовим ринкам, викликавши в інвесторів побоювання щодо припинення глобального росту економіки. Тепер вони аналізують, якими будуть наслідки смертельного вірусу для економіки США та світу загалом.

Група стратегів на чолі з Майклом Вілсоном із ‎Morgan Stanley окреслили три можливі сценарії того, як коронавірус може вплинути на ринок акцій США та економіку, пише Markets Insider.

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Експерти налаштовані оптимістично щодо подальшого росту американського фондового ринку. Попри це вони не сподіваються відразу стрімкого зростання ключових фондових показників.

Сценарій №1 – оптимістичний. У березні все налагодиться.

Ще одного обвалу в першому кварталі 2020 року не буде. Адже в березні епідемія коронавірусу сповільниться, а промислово-виробничий сектор Китаю стабілізується з середини до кінця цього місяця.

Адже в березні епідемія коронавірусу сповільниться, а промислово-виробничий сектор Китаю стабілізується з середини до кінця цього місяця. Попри те що темпи росту світової економіки уповільняться до 2,5% у першому кварталі 2020 року , ці показники збільшуватимуться з другого кварталу.

, ці показники збільшуватимуться з другого кварталу. ВВП США слабшає, але теж відновиться до оптимального рівня в другому кварталі 2020 року.

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Наслідки для ринку:

Компанії та споживачі поступово оговтуватимуться від шоку внаслідок обвалу фондових ринків через коронавірус. Підприємства зосередяться на збільшенні доходів у другому й наступних кварталах.

Фондовий індекс S&P 500 перебуватиме під впливом бичочої тенденції і становитиме, за прогнозами стратегів, 3 250 пунктів.



Вплив коронавірусу на світову економіку / Flickr

Сценарій №2 – реальний. Коронавірус й далі поширюватиметься, падіння ринків збережеться і в другому кварталі 2020 року.

Обвал фондового ринку США продовжується і в другому кварталі 2020 року. Кількість випадків зараження коронавірусом зростає і досягне піку до кінця травня.

Темпи росту світової економіки в першому кварталі були на рівні 2,4% . Ці показники будуть актуальними і для третього кварталу цього року.

. Ці показники будуть актуальними і для третього кварталу цього року. Ріст ВВП США зупинився в першій половині 2020 року.

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Наслідки для ринку:

Цей сценарій розвитку подій серед усіх трьох найбільш правдоподібний. Зокрема, ринок розвиватиметься десь на межі між ведмежою й бичачою тенденціями, – зазначив стратег Morgan Stanley.

Вплив коронавірусу на поведінку споживачів та глобальний ріст зупинить процес відновлення великих компаній: доходи цих підприємств не зростатимуть – у кращому випадку їм вдасться "вийти в нуль" до кінця 2020 року.

Сценарій №3 – песимістичний. Світова економіка на порозі нової фінансової кризи.

Вірус продовжує поширюватися і охоплює все більше країн. Світова економіка зазнає значних збитків від зростання ризиків корпоративного кредитування.

від зростання ризиків корпоративного кредитування. ВВП США зріс на 1% в першій половині 2020 року.

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Наслідки для ринку:

Зниження ВВП перекреслить будь-які очікування щодо відновлення ринку. Ми очікуємо низьких темпів росту прибутків компаній впродовж кількох кварталів, – заявив Вілсон.

Індекс S&P 500 знижуватиметься й далі, відповідно ціни на акцій теж падатимуть. Як очікують, цей фондовий показник опуститься до 2 750 пунктів до кінця 2020 року.

Що відомо про коронавірус? Всесвітня організація охорони здоров'я присвоїла нову назву китайському коронавірусу 2019-nCoV – COVID-19 (скорочення від "коронавірусна хвороба 2019 – coronavirus disease 2019"). Станом на 3 березня 2020 року у світі зареєстровано 90 937 підтверджених випадків зараження, із них 3 117 – летальні. Одужало вже 48 017 осіб. В Україні зареєстрований випадок захворювання на COVID-19, спричинений новим коронавірусом.