Як коронавірус вплине на ціну золота у 2020 році: прогноз аналітиків Bank of America

Обсяги фінансової допомоги центральних банків для боротьби з пандемією коронавірусу можуть вплинути на ціну золота.

Вартість дорогоцінного металу може зрости до рекордного рівня до жовтня 2021 року. Такий прогноз представили аналітики Bank of America, повідомляє Markets Insider.

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Зокрема, аналітики американського банку передбачають, що ціна золота зросте з 2000 доларів до 3000 доларів за унцію. За їхніми словами, золото стане єдиним засобом збереження вартості під час сильного економічного спаду.

Зараз ціна золота знаходиться майже на найвищому рівні за останні вісім років. Однак експерти Bank of America вважають, що потужні антикризові заходи в усьому світі вплинуть на вартість дорогоцінного металу, підвищивши її на 50% від рекордного цінового значення.

У своєму звіті експерти банку зазначили, що політика світових держав зараз спрямована на боротьбу з пандемією. Для цього вводяться великі фінансові та монетарні стимули для підтримання економіки. На тлі цих рішень обсяги виробництва знижуються, а фіскальні витрати, навпаки, зростають. Тому фіатні гроші можуть опинитися під тиском. За таких умов золото виглядатиме надійним активом.

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Так, лише в березні цього року центральні банки країн G7 придбали активів майже на 1,4 трильйона доларів, щоб заспокоїти ринки, які побоюються серйозного дефолту через коронавірус. Політика держав в умовах пандемії тисне на валюти і збільшує інтерес до золота.

Ціна на золото в 2020 році досягне 1695 доларів за унцію. Попит на золото зростатиме і його вартість збільшиться до 2063 доларів за унцію в наступному році, прогнозують аналітики.

Нині золото торгується на рівні 1670,73 долара за унцію, що на 12% більше, ніж у минулому році.

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Також аналітики Bank of America повідомили, що інвестори мають достатньо запасів для вкладення коштів у дорогоцінний метал. Водночас проти золота гратимуть сильний долар, зниження волатильності на фінансових ринках і зниження попиту на ювелірні вироби в Індії та Китаї, додали експерти BofA.

Пандемія коронавірусу 2020 року: що відомо станом на 23 квітня Всесвітня організація охорони здоров'я присвоїла нову назву китайському коронавірусу 2019-nCoV – COVID-19 (скорочення від "коронавірусна хвороба 2019 – coronavirus disease 2019"). Також ВООЗ визнала коронавірус пандемією.



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