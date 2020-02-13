Як коронавірус вплине на виробництво смартфонів у 2020 році

Спалах епідемії нового коронавірусу у 2020 році зачепив чи не кожну індустрію. Зокрема, перший квартал нового року обіцяє бути складним для провідних виробників смартфонів.

Дослідницька компанія TrendForce погіршила свій прогноз, пов’язаний із глобальним виробництвом мобільних телефонів, повідомляє Forbes.

Цей показник опустився до п’ятирічного мінімуму, досягнувши 12%. Це означає, що кількість смартфонів, виготовлених упродовж першого кварталу 2020 року зменшиться на 275 мільйонів одиниць. Раніше аналітики передбачали скорочення темпів виробництва смартфонів на 10%.

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Затримки у відновленні повноцінної діяльності фабрик, контроль за чисельністю населення, а, отже, невизначеність щодо повернення працівників до роботи призведуть до того, що обсяги місячного постачання компонентів для телефонів значно скоротяться. Цей фактор завдасть шкоди світовим виробникам смартфонів.

Що буде далі, залежатиме від кількості робітників, які повернуться чи не повернуться на свої робочі місця, а також від темпів переміщення товарів через митницю. Ще до Нового року за місячним календарем був дефіцит активних і пасивних запчастин для смартфонів та модулів камер, – зазначають експерти TrendForce.

Коронавірус у 2020 році: епідемія з Китаю загрожує популярним брендам смартфонів

Серед шести провідних брендів смартфонів основна виробнича база лідера ринку – компанії Samsung – знаходиться у В’єтнамі. Тому для південнокорейського техгіганта проблема недостатньої кількості робочої сили не така значуща в порівнянні з Китаєм. Окрім того, Samsung займає лише 2% внутрішнього китайського ринку. Отже, за словами аналітиків TrendForce, компанія зазнала найменшого збитку від коронавірусу.

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Однак і для цієї компанії не все так добре. Адже, як відомо Samsung купує запчастини для смартфонів саме в Китаї. У результаті темпи виробництва пристроїв цього бренду в першому кварталі 2020 року будуть меншими на 3%, прогнозують у TrendForce.

Найбільший застій у виробництві мобільних телефонів спостерігається в китайського бренду Huawei. Аналітики передбачають, що в першому кварталі цього року компанія виготовить 42,5 мільйона одиниць смартфонів, що на 15% менше, ніж передбачалося раніше.



Коронавірус у Китаї: бренди смартфонів у зоні ризику / GettyImages

Щодо Apple, то купертинівський техгігант постраждає від повільних темпів розроблення нових iPhone у другій половині 2020 року.

Уповільнення темпів виробництва смартфонів вплине на майбутній реліз iPhone SE2 (також відомий як iPhone 9) та знизить наш прогноз на перший квартал 2020 року приблизно до 10% – із 45,5 мільйонів до 41 мільйона одиниць, – повідомили в TrendForce.

Річний прогноз дослідницької компанії загалом оптимістичний. Аналітики стверджують, що спалах епідемії коронавірусу справді став причиною уповільнених темпів виробництва смартфонів провідних брендів. Однак показники в другому кварталі цього року залежатимуть від того, як далі розвиватиметься коронавірус, а також від ступеня відновлення звичного режиму постачання.

Коронавірус: що відбувається в Китаї та світі

Всесвітня організація охорони здоров’я присвоїла нову назву китайському коронавірусу 2019-nCoV – COVID-19 (скорочення від "коронавірусна хвороба 2019 – coronavirus disease 2019"). Станом на 12 лютого 2020 року у світі зареєстровано 45 183 підтверджених випадків зараження, із них 1116 – летальні. Зокрема, 73,8% усіх випадків цього захворювання зафіксовано в китайській провінції Хубей. За межами Китаю офіційно встановлено 451 випадок у 24 країнах світу. В Україні жодного лабораторно підтвердженого випадку зараженням смертельним вірусом не зафіксовано.