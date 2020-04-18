Як коронавірус впливає на економіку США: огляд останніх подій і прогнози експертів

Пандемія коронавірусу продовжує негативно впливати на ділову активність в усьому світі. Низка невтішних прогнозів, представлених на цьому тижні, викликала занепокоєння на Волл-стріт.

Однак ці передбачення є ознакою того, наскільки сильно COVID-19 вплинув саме на американську економіку. Детальніше про наслідки пандемії для Сполучених Штатів – в огляді 24 каналу.

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Економічна ситуація у США: головні події за тиждень

Внаслідок введення жорстких карантинних заходів у США низка компаній припинила своє існування або почала скорочувати кількість працівників. Так, на минулому тижні кількість безробітних у країні зросла на 5,2 мільйона осіб.

Отже, загальне число американців, які втратили роботу, упродовж останнього місяця досягло 22 мільйонів. Це найбільший рівень безробіття у США за останні 11 років.

У понеділок, 13 квітня, Міністерство торгівлі США повідомило, що сфера нерухомості в березні зазнала значних матеріальних збитків. Зокрема, продаж житлових будинків, квартир скоротився на 22,3% у порівнянні з попереднім місяцем. А за даними Національної асоціації будівельників, показник будівництва нових житлових будинків зазнав найбільшого падіння в історії, опустившись до мінімуму з червня 2012 року.

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Дані, опубліковані Федеральною резервною системою США у середу, 15 квітня, показали, що американське виробництво знизилося на 6,3%. Рівень промислового виробництва США зменшився на 5,4%, що стало найбільшим падінням з 1946 року.

На тлі широкомасштабного тимчасового закриття низки малих і середніх компаній через коронавірус, обсяги роздрібних продажів у Сполучених Штатах теж рекордно знизилися в березні. Зокрема, цей показник опустився на 8,7%, повідомили в Міністерстві торгівлі.

Показник виробничої діяльності Федерального резерву Філадельфії різко знизився у березні цього року, опустившись до найнижчого рівня з липня 1980 року.

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Зниження ВВП і підвищення рівня безробіття: що прогнозують економісти

Останні дані щодо рівня розвитку американської економіки "дуже похмурі", стверджує засновник Vital Knowledge Адам Крісафуллі.

Нам відомо, що квітень стане катастрофою для економіки, травень, мабуть, теж буде катастрофою. Однак питання в тому, чи зможе ситуація стабілізуватися, будучи в такому критичному стані, і як далі працюватиме бізнес,

– говорить Крісафуллі.

Експерти інвестиційної компанії Bespoke Investment Group зазначили, що дані за минулий місяць – березень – щодо розвитку економіки США були гіршими, ніж вони очікували.

Ми очікували, що ситуація в країні буде невтішна. Однак ці дані виявилися ще гіршими,

– зауважили в Bespoke Investment Group.

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Головний економіст MUFG Union Bank Кріс Рупкі чітко заявив, що американська економіка "в руїні".

Очікується, що економічний спад у США, спричинений пандемією коронавірусу, досягне свого піку впродовж другого кварталу цього року.

Так, більшість економістів прогнозує зниження ВВП на понад 30%. Аналітики банку JPMorgan стверджують, що в другому кварталі ВВП США впаде на 40%, а рівень безробіття в країні перевищить 20%.

Пандемія коронавірусу 2020 року: що відомо станом на 18 квітня Всесвітня організація охорони здоров'я присвоїла нову назву китайському коронавірусу 2019-nCoV – COVID-19 (скорочення від "коронавірусна хвороба 2019 – coronavirus disease 2019"). Також ВООЗ визнала коронавірус пандемією.



За даними Університету Джона Хопкінса, у світі зареєстровано 2 284 018 підтверджених випадків зараження, із них 156 140 – закінчилися смертю. Одужало вже 582 515 осіб.



Згідно з інформацією МОЗ, в Україні підтверджено 5106 випадки захворювання на COVID-19, спричинений новим коронавірусом, із них 133 – летальні, а 285 пацієнтів одужало.