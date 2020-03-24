Як у США допомагатимуть населенню й бізнесу в умовах пандемії: ФРС анонсувала низку програм

У понеділок, 23 березня, Федеральна резервна система (ФРС) США розпочала масштабну програму допомоги громадянам та бізнесу, що постраждали від коронавірусу.

Для реалізації проєкту Федрезерв виділив 300 мільярді доларів фінансової допомоги, повідомляє PYMNTS.com.

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ФРС зобов’язана використовувати весь цей комплекс інструментів для підтримки американських сімей, бізнесу та економіки США в цілому в цей складний час. Пандемія коронавірусу стала причиною виникнення серйозних проблем у Сполучених Штатах і в усьому світі загалом. Поки незрозуміло, як вірус розвиватиметься далі, однак наша економіка уже зіткнулася зі складнощами. Необхідно докласти значних зусиль у державному та приватному секторах, щоб зменшити втрату населенням робочих місць та доходів,

– йдеться у повідомленні регулятора.

Як Федрезерв допомагатиме громадянам і бізнесу в умовах коронавірусу – читайте далі.

Необмежене послаблення

Раніше ФРС оголосила про наміри придбати облігації на сумму 700 мільярдів доларів для введення капіталу в економіку країни. Такі дії регулятор мав виконати в межах програми під назвою "кількісне послаблення".

Однак у понеділок, 23 березня, центральний банк США дещо змінив свої плани, вирішивши залучити необмежені розміри грошових сум, необхідних для послаблення впливу коронавірусу на економіку країни.

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Позики для споживачів і бізнесу

У ФРС заявили, що виділять 300 мільярдів доларів на створення нових програм кредитування населення і бізнесу. Окрім того, регулятор планує розробити спеціальний проєкт із надання екстрених позик, забезпечених цінними паперами (Term Asset-Backed Securities Loan Facility).

Це дасть змогу створити більше кредитних програм для населення та підприємств, дозволивши випускати цінні папери, забезпечені активами, що підтримуються студентськими позиками, автокредитами, кредитними коштами на платіжних картках і позиками, гарантованими Американською адміністрацією представників малого бізнесу (U.S. Small Business Administration – SBA).

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Допомога для малих і середніх підприємств, а також великому бізнесу

У Федрезерві заявляли, що "незабаром створять спеціальну програму кредитування для підтримки малого і середнього бізнес", щоб доповнити зусилля SBA.

Також ФРС планує розробити два способи кредитування для підтримки компаній з великою кількістю працівників.



Що треба знати про коронавірус / Інфографіка 24 каналу