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Як вибори у США вплинуть на ціни акцій: результати опитування інвесторів

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Вибори у США і ринок акцій / Flickr

Спалах коронавірусу, що призвів до уповільнення темпів росту економіки, та політична невизначеність у США залишаються потенційними каталізаторами нового обвалу на фондових ринках.

Про це стало відомо в ході дослідження аналітиків фінансового холдингу Morgan Stanley, пише Markets Insider.

Зокрема, експерти американської фінкомпанії провели опитування, у якому взяли участь 645 інвесторів.

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Що вдалося з'ясувати:

  • 78% респондентів очікують, що ціни на акції знизяться впродовж перших трьох місяців правління нового президента, якщо ним стане представник Демократичної партії.
  • Лише 10% опитаних інвесторів стверджують, що вартість цінних паперів не зміниться після перемоги демократа.
  • 12% респондентів вважають, що ринок очікує стрімкий злет.
  • З іншого боку, на думку 16% інвесторів, акції знизяться в ціні впродовж перших трьох місяців і у випадку, якщо нинішнього президента США Дональда Трампа переоберуть на другий термін.
  • 35% опитаних вважають, що вартість акцій не зміниться, а 49% стверджують, що цінні папери, навпаки, зростуть в ціні, якщо Трамп виграє вироби в листопаді.

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Із наближенням листопада ми очікуємо, що податкова-регуляторна політика зміниться. Особливо цього потрібно чекати після оголошення результатів виборів у США. Ми вважаємо, що невизначеність, пов'язана з виборами, стане обмежувальним фактором для інвестицій в американський бізнес,
– зазначив Майкл Вілсон, стратег у Morgan Stanley.

Президентські вибори у США 2020 року – що відомо? У США обиратимуть нового президента 3 листопада 2020 року. Це будуть 59 президентські вибори у Сполучених Штатах. За те, чиє ім'я невдовзі доведеться вивчити всьому світу, змагаються соціаліст Берні Сандерс, колишній віцепрезидент США Джо Байден, сенаторка Елізабет Воррен та мільярдер Майкл Блумберг. 

Автор: Тетяна Панасюк
Теги: Фінанси Фондовий ринок Інвестиції Акції глобальних компаній Дональд Трамп Вибори у США
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