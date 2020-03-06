Як вибори у США вплинуть на ціни акцій: результати опитування інвесторів
Спалах коронавірусу, що призвів до уповільнення темпів росту економіки, та політична невизначеність у США залишаються потенційними каталізаторами нового обвалу на фондових ринках.
Про це стало відомо в ході дослідження аналітиків фінансового холдингу Morgan Stanley, пише Markets Insider.
Зокрема, експерти американської фінкомпанії провели опитування, у якому взяли участь 645 інвесторів.
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Що вдалося з'ясувати:
- 78% респондентів очікують, що ціни на акції знизяться впродовж перших трьох місяців правління нового президента, якщо ним стане представник Демократичної партії.
- Лише 10% опитаних інвесторів стверджують, що вартість цінних паперів не зміниться після перемоги демократа.
- 12% респондентів вважають, що ринок очікує стрімкий злет.
- З іншого боку, на думку 16% інвесторів, акції знизяться в ціні впродовж перших трьох місяців і у випадку, якщо нинішнього президента США Дональда Трампа переоберуть на другий термін.
- 35% опитаних вважають, що вартість акцій не зміниться, а 49% стверджують, що цінні папери, навпаки, зростуть в ціні, якщо Трамп виграє вироби в листопаді.
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Із наближенням листопада ми очікуємо, що податкова-регуляторна політика зміниться. Особливо цього потрібно чекати після оголошення результатів виборів у США. Ми вважаємо, що невизначеність, пов'язана з виборами, стане обмежувальним фактором для інвестицій в американський бізнес,
– зазначив Майкл Вілсон, стратег у Morgan Stanley.
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