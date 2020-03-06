Як вибори у США вплинуть на ціни акцій: результати опитування інвесторів

Спалах коронавірусу, що призвів до уповільнення темпів росту економіки, та політична невизначеність у США залишаються потенційними каталізаторами нового обвалу на фондових ринках.

Про це стало відомо в ході дослідження аналітиків фінансового холдингу Morgan Stanley, пише Markets Insider.

Зокрема, експерти американської фінкомпанії провели опитування, у якому взяли участь 645 інвесторів.

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Що вдалося з'ясувати:

78% респондентів очікують, що ціни на акції знизяться впродовж перших трьох місяців правління нового президента, якщо ним стане представник Демократичної партії.

очікують, що впродовж перших трьох місяців правління нового президента, якщо ним стане представник Демократичної партії. Лише 10% опитаних інвесторів стверджують, що вартість цінних паперів не зміниться після перемоги демократа.

інвесторів стверджують, що вартість цінних паперів не зміниться після перемоги демократа. 12% респондентів вважають, що ринок очікує стрімкий злет.

вважають, що ринок очікує стрімкий злет. З іншого боку, на думку 16% інвесторів , акції знизяться в ціні впродовж перших трьох місяців і у випадку, якщо нинішнього президента США Дональда Трампа переоберуть на другий термін.

, акції знизяться в ціні впродовж перших трьох місяців і у випадку, якщо нинішнього президента США Дональда Трампа переоберуть на другий термін. 35% опитаних вважають, що вартість акцій не зміниться, а 49% стверджують, що цінні папери, навпаки, зростуть в ціні, якщо Трамп виграє вироби в листопаді.

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Із наближенням листопада ми очікуємо, що податкова-регуляторна політика зміниться. Особливо цього потрібно чекати після оголошення результатів виборів у США. Ми вважаємо, що невизначеність, пов'язана з виборами, стане обмежувальним фактором для інвестицій в американський бізнес,

– зазначив Майкл Вілсон, стратег у Morgan Stanley.

Президентські вибори у США 2020 року – що відомо? У США обиратимуть нового президента 3 листопада 2020 року. Це будуть 59 президентські вибори у Сполучених Штатах. За те, чиє ім'я невдовзі доведеться вивчити всьому світу, змагаються соціаліст Берні Сандерс, колишній віцепрезидент США Джо Байден, сенаторка Елізабет Воррен та мільярдер Майкл Блумберг.