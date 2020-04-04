Як влада Японії допомагатиме населенню в умовах коронавірусу: основні кроки

Влада Японії виділятиме 2768 доларів на сім’ю в межах антикризового пакету фінансування для стримування економічного спаду в країні.

Прем’єр-міністр Японії Абе Сінцо схвалив закон про допомогу місцевим громадянам, повідомляє PYMNTS.com. Загальна сума фінансової допомоги на одну сім’ю становить 300 тисяч єн або 2768 доларів. Кошти надаватимуть уже з понеділка, 6 квітня.

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Як стало відомо, Ліберально-демократична партія Японії заявила про виділення 554 мільярдів доларів допомоги, спрямованої на підтримку населення і бізнесу, які постраждали від пандемії коронавірусу.

Таким чином, Японія взяла приклад зі США.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп тиждень тому підписав закон про фінансову підтримку американської економіки. Розмір матеріальної допомоги становить 2 трильйони доларів.



Згідно з законом, влада Сполучених Штатів виділить 1200 доларів громадянам, чиї доходи не перевищують 75 тисяч доларів у рік.



Окрім того, буде створено програму підтримки малого бізнесу. Для цього передбачено виділити 367 мільярдів доларів.



Ще 500 мільярдів доларів буде спрямовано на фінансування різних сфер економіки, а також для допомоги менших міст і штатів загалом.

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За словами лідера Ліберально-демократичної партії Фуміо Кішиди, уряд встановить критерії, згідно з якими обиратиме сім’ї, які перші отримають фінансування. Передусім, гроші виділятимуть громадянам, які найбільше постраждали від коронавірусу.

Акіра Амарі, керівник партії з питань податкової політики, сказав, що влада Японії не знижуватиме окремих категорій податків навіть в умовах пандемії. Зокрема, йдеться про податок на продаж. На думку Амарі, цей показник не потрібно знижувати. Окрім того, політик вважає, що податки, навпаки, варто підвищити, щоб фінансувати економіку.

Ми маємо різні інструменти для стимулювання економіки, і я не думаю, що доцільно врізати фундамент соціальної стабільності. Підвищити або зменшити ставку податку на продаж надзвичайно складно,

– сказав Амарі із покликанням на тем, що дохід від податку на продаж відіграє ключову роль у фінансуванні соціальних послуг.



Що потрібно знати про коронавірус / Інфографіка 24 каналу