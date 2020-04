Як запобігти новому обвалу цін на нафту: аналітики проаналізували ситуацію на ринку

Зокрема, у середу, 22 квітня, Трамп опублікував допис, у якому наказав Військово-морським силам США "збивати будь-які іранські судна", якщо вони переслідуватимуть американські кораблі в морі. Про це повідомляє Markets Insider.

I have instructed the United States Navy to shoot down and destroy any and all Iranian gunboats if they harass our ships at sea.