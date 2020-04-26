Як запобігти новому обвалу цін на нафту: аналітики проаналізували ситуацію на ринку

Ціни на американську нафту відновили свій ріст на цьому тижні після масштабного обвалу. На збільшення вартості сировини вплинули й дописи президента США Дональда Трампа у Twitter.

Зокрема, у середу, 22 квітня, Трамп опублікував допис, у якому наказав Військово-морським силам США "збивати будь-які іранські судна", якщо вони переслідуватимуть американські кораблі в морі. Про це повідомляє Markets Insider.

I have instructed the United States Navy to shoot down and destroy any and all Iranian gunboats if they harass our ships at sea. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 22, 2020

Нагадаємо, ціна на нафту WTI досягли негативного значення у понеділок, 20 квітня. Травневі ф’ючерси американської сировини торгувалися за мінус 37,6 долара за барель. Водночас на цьому тижні знизилася ціна на нафту марки Brent, опустившись до 20-річного мінімуму.

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Падіння попиту на нафту внаслідок спалаху коронавірусу, відсутність місць для зберігання продукту в Кушингу (штат Оклахома, США) – ці фактори призвели до історичного падіння цін на WTI.

До кінця тижня вартість нафти зросла. Однак аналітики вважають, що ринок усе ще схильний до нестабільності в майбутньому. Що може вплинути на ціни нафти і зробити їх не такими мінливими – читайте далі в прогнозах і коментарях експертів ринку.

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Вілл Рінд, засновник і виконавчий директор інвестиційної компанії GraniteShares:

ОПЕК має усвідомити масштаби ситуації, яку вони активно загострювали в надії скоротити обсяги нафтовидобутку.

США повинні розглянути питання імпорту нафти та переформатування ринку для вдосконалення вітчизняного процесу видобутку сировини. Адже немає підстав сподіватися на країни Близького Сходу в питанні зниження видобутку.

Френк Лі, керівник підрозділу інвестицій у Miracle Mile Advisors:

На ф’ючерсному ринку ціни на нафту мають так звані "динамічні вимикачі", за допомогою яких можна зупинити торгівлю на певний час. Наразі ця зупинка триває дві хвилини, після чого процес трейдингу відновлюється.

Можливо, більш тривала зупинка могла б запобігти таким екстремальним коливанням цін на нафту. Однак це також стримає будь-яку торгівлю та врегулювання позицій, що відбудеться, як тільки торги відкриються.

Моя позиція така – обмежити кількість спекулянтів на нафтових ф’ючерсних контрактах, щоб запобігти історичному падінню цін на сировину.

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Грег Тейлор, головний директор з інвестицій у Purpose Investments:

Найбільше питання виникає саме з погляду регуляції і стосується того, як працює ETF (біржових інвестиційних фондів). Раніше ETF були надто великими для ринку. Загроза оперативності доставки нафти призвела до значної мінливості терміну дії контракту.

Комісія з цінних паперів і бірж США повинна проінспектувати, як сформульовано умови цих договорів, оскільки роздрібні інвестори піддаються певним ризикам.

Патрік Хелі, засновник і президент Caliber Financial Partners:

Зняття обмежень, введених через спалах коронавірусу, – справді єдине рішення для стабілізації цін на нафту. Влада має дозволити людям знову працювати, відновити комерцію. Адже це активізує економіку і створить попит, необхідний для відновлення росту цін на нафту.

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Джеймс Енджел, доцент Університету Джорджтауна:

Щоденний ліміт цін. Ф’ючерсні ринки часто обмежують щоденні коливання ціни. Мабуть, цього принципу не застосовували в понеділок, 20 квітня, коли WTI торгувалася за від’ємною ціною. Адже цінові ліміти зазвичай знімають безпосередньо перед закінченням терміну дії контракту. Таким чином вдається гарантувати, що вартсіть ф’ючерсу справді збігається з спотовою ціною під час доставки.

Розширення процедури доставки. Біржа може дозволити доставку в інші місця, окрім Кушинга, або в різну дату й час. Це забезпечило б певну гнучкість процесу доставки продукту, зменшило б тиск на резервуари в Кушингу й ціну.



Що потрібно знати про падіння цін на нафту цього тижня / Інфографіка 24 каналу