Як запустити стартап у 2020 році: кращі поради для початківців

Кейси, які потрібно для запуску прибуткового стартапу в 2020 році, не змінюються десятиліттями й найближчим часом теж залишатимуться такими ж. Тому найкращою порадою для підприємців, які хочуть створити власну компанію – не чекати наступного року.

Отож, із чого почати, як перевірити ефективність власної ідеї та правильно розподілити фінанси? Forbes зібрав три поради, як запустити власний стартап.

Якщо слідувати цим рекомендаціям, свій задум можна реалізувати за пів року, навіть якщо працювати над ним неповний робочий день.

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"Проскануйте" свою ідею

Працюючи над створенням власного бізнесу, без помилок не обійтися. Тут можна легко схибити ще на етапі вкладення фінансів у продукт, про який, здавалося б, ви знаєте все. Тому перша порада - уважно вивчіть свою ідею, перш ніж рухатися далі. Це вам дасть змогу ефективно використовувати фінанси й не витрачати їх на зайве.

Найменше, що ви можете тут зробити – запитати, наприклад, у десяти потенційних клієнтів про їхні потреби й очікування. Мета цього опитування – виявити актуальність того чи того запиту, щоб у подальшому надати оптимальне рішення.

Зазвичай прості, на перший погляд, ідеї ускладнюють процес створення прибуткового стартапу. Тому важливо добре пропрацювати свій задум, визначити ризики, які можуть виникнути в майбутньому.

Проаналізуйте критику та ще раз "проскануйте" свій задум

Багато ідей чудово виглядають на папері, проте є повністю провальними, ставши основою для реального бізнесу. Крім того, захват потенційних споживачів може швидко згаснути. Однак це не повинно відразу розчаровувати майбутнього підприємця.

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Якщо ви хочете створити прибутковий стартап у 2020 році, вам потрібно вкласти трохи більше ресурсів у етап, що викликає критику, і ще раз уважно перевірити якість свого задуму.

Як це можна зробити:

На реалізацію ідеї та створення продукту знадобляться час і гроші – це логічно. Однак замальовка задуму на папері – швидка й дешева. Як бути? Проведіть ще одне соціологічне дослідження. Тільки до перших десяти респондентів додайте ще таку ж кількість нових потенційних споживачів. Цей простий експеримент допоможе уникнути упередженості з боку першої групи учасників опитування. Натомість ви зможете ще раз вивчити відгуки та коментарі респондентів, щоб сформулювати основні характеристики свого продукту.

Спробуйте продати свій товар чи послугу. Але запропонуйте знижку, наприклад, першим 50 покупцям. Це не тільки стане дієвим методом перевірки, але й допоможе вам зрозуміти, у що далі вкладати гроші.

Доволі очевидно, що є продукти, які продавати легше. Якщо складно придумати переконливу торговельну пропозицію, зосередьте увагу на якості обслуговування клієнтів.

Створіть унікальний продукт

Перші два етапи дадуть вам всю інформацію, необхідну для розроблення власного продукту. Якщо ви підтвердили актуальність своєї ідеї за допомогою соцопитувань, експериментального продажу – ви подолали більшу частину шляху, прямуючи до створення прибуткового бізнесу. Адже сам процес розроблення продукту – один із найлегших етапів.