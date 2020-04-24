Як заробити мільярд доларів на акція: реальна історія професора Гарвардського університету

Статки Тімоті Спрингера, професора медичного факультету Гарвардського університету, зросли до 1 мільярда доларів. Це сталося після того, як акції біотехнологічної компанії Moderna, у які він ще раніше інвестував гроші, рекордно зросли в ціні у 2020 році.

Про історію успішного заробітку на акціях біотехкомпанії пише Business Insider із покликанням на інформацію Bloomberg.

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Американська фармацевтична компанія Moderna Therapeutics – одна з небагатьох підприємств, що почала тестувати вакцину проти коронавірусу на людях.

Спрингер вклав в фірму 5 мільйонів доларів до того, як вона стала публічною (її цінні папери почали торгуватися на біржах) у 2018 році. В умовах коронавірусу акції низки біотехнологічних компаній зросли в ціні. У результаті вартість пакету акцій Moderna, яким володіє Спрингер, збільшилася на 17 000% – понад 800 мільйонів доларів.



Тім Спрингер, професор Гарвардського університету / Harvard University

Невелика група вчених, керівників компаній та інвесторів змогла отримати вигоду від сектору біотехнологій у 2020 році, як тільки ВООЗ визнала коронавірус пандемією. Окрім акцій Moderna, популярними для інвестицій стали цінні папери інших американських біотехнологічних підприємств, із-поміж яких Novavax і Gilead.

Станом на четвер, 23 квітня, акції Moderna торгувалися на рівні 50,39 долара за одну штуку. Таким чином, вартість цінних паперів підприємства зросли на 162% у порівнянні з минулим роком.

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Нещодавно Міністерство охорони здоров’я та соціальних служб США погодилося заплатити компанії Moderna понад 400 мільйонів доларів за розробку вакцини mRNA-1273 проти коронавірусу.

Цікаво, що це не перший великий заробіток Спрингера. У 1999 році професор заробив близько 100 мільйонів доларів, коли його перший бізнес придбала біофармацевтична компанія Millennium Pharmaceuticals.

За словами Степана Джуса, інвестиційного аналітика компанії "Фрідом Фінанс Україна", Moderna є доволі перспективною фірмою для довгострокових інвестицій в її акції у 2020-2021 роках. Експерт відзначив, що інвестиції в біотех у 2020 році можуть стати вигідним вкладенням в майбутньому.



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