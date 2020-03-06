Як заробити на акціях під час падіння фондових ринків

Світові фондові ринки впродовж останнього тижня різко обвалилися на тлі новини про негативний вплив коронавірусу на світову економіку.

Саме тоді, коли біржі лихоманило так звані "короткі продавці" (short-sellers) збільшили свої доходи за допомогою купівлі цінних паперів. Про це повідомляє Markets Insider із покликанням на дані фінансово-аналітичної компанії S3 Partners.

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Із 24 лютого по 3 березня торговці за короткий термін отримали 51,3 мільярда доларів прибутку. Також упродовж тижня було додатково залучено 15 мільярдів доларів шляхом короткого продажу. Однак у той період індекс найбільших американських компаній S&P 500 впав на 10%.

Однією з найприбутковіших short-позицій на минулому тижні були акції Tesla. Зокрема, на таких активах трейдерам вдалося заробити 1,10 мільярда доларів. Вони отримали такі доходи попри падіння акцій в ціні на 17% впродовж минулого тижня.

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Лідером за розміром прибутку, одержаного в результаті короткого періоду продажу, став виробник природного газу, компанія Tellurian. Зокрема, підприємство збільшило свої доходи на 111,4% лише за тиждень.

За словами аналітиків S3 Partners, якщо ринок зростатиме, може виникнути короткочасна активність трейдерів. Адже вони захочуть реалізувати нещодавно придбані активи.

Короткі продажі акцій – що це таке? Це продаж активів (акцій, валюти тощо), яких у продавця немає на момент угоди. Такий продаж здійснюють із наміром придбати фінансовий інструмент за нижчою ціною. Зокрема, "короткі" продавці намагаються отримати прибуток від очікуваного зниження ціни на такий інструмент.



Зазвичай, продавець позичає або орендує цінні папери, які він збирається продати, а пізніше купує ідентичні цінні папери, щоб повернути їх позикодавцеві. Якщо ціна на такі цінні папери падає, продавець отримує прибуток за рахунок продажу "позичених" цінних паперів за ціною вищою, ніж складеться на ринку на час їх купівлі.