Як заробити на акціях Tesla: приклад світового хедж-фонду

Американський хедж-фонд Renaissance Technologies, можливо, заробив понад 1,5 мільярда доларів упродовж двох місяців завдяки купівлі пакету акцій Tesla. Це сталося до того, як вартість цінних паперів автовиробника в цьому році зросла вдвічі.

Renaissance Technologies придбав 3,3 мільйона акцій компанії Ілона Маска в минулому кварталі. Про це повідомляє Markets Insider із покликанням на документи Комісії з цінних паперів і бірж США.

Купівля такої кількості акцій Tesla збільшила загальний портфель цінних паперів автовиробника, яким володіє хедж-фонд, приблизно до 3,9 мільйона акцій.

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У минулому кварталі акції компанії Ілона Маска коштували Renaissance Technologies близько 1,6 мільярда доларів (ціна однієї акції становила 418 доларів).

З огляду на те, що зараз цінні папери автовиробника торгуються на рівні 850 доларів за одну штуку, пакет акцій Tesla (3,9 мільйона) коштуватиме фонду близько 3,3 мільярда доларів.

Однак, якщо компанія купила акції Tesla ще раніше – на початку жовтня, коли вони коштували близько 250 доларів, – дохід Renaissance Technologies міг становити майже 3 мільярди доларів. Це могло б відбутися, якби компанія продала цінні папери на піку росту їхньої ціни – 970 доларів раніше в цьому місяці. У результаті заробіток хедж-фонду збільшився б майже до 3,8 мільярда доларів.

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Нагадаємо, акції Tesla зросли в ціні після того, як автовиробник відзвітував про свої доходи за останній квартал 2019 року, оперативно відкрив свою фабрику в Шанхаї та оголосив про виробничу ціль компанії – випустити 500 тисяч транспортних засобів у 2020 році. На тлі цих новини ринкова капіталізація компанії Ілона Маска збільшилася до понад 150 мільярдів доларів, перевершивши вартість "великої трійки" американських автовиробників – Ford, GM та Chrysler.

Renaissance Technologies: що відомо про компанію Світовий хедж-фонд, заснований у 1982 році професором математики Джимом Саймонсом, який займався дешифруванням радянських кодів під час холодної війни. Спеціалізується на біржовій торгівлі за допомогою моделей математичного та статистичного аналізу. Фонд демонструє найкращі показники впродовж усієї історії інвестування. Саймонс керував хедж-фондом до 2009 року. Зараз генеральним директором Renaissance Technologies є Пітер Браун.