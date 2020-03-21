Євробонди, валюта в банках і світова криза: як коронавірус вплинув на фінансовий ринок України

Поширення коронавірусу, стрімке зниження цін на нафту й обвал фондових ринків – ці теми стали одними із ключових на цьому тижні. Окрім того, до них додався початок рецесії у США і можливе настання нової економічної кризи у світі.

Ці події також зачепили Україну, яка закрила кордони і вводить строгі карантинні заходи для уникнення поширення коронавірусу. Як український фінансовий ринок функціонує під час карантину розповідаємо в огляді найважливіших економічних новин, які зібрали аналітики компанії "Фрідом Фінанс Україна".

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Дохідність українських євробондів досягла нового максимуму

Прибутковість українських цінних паперів зросла до 11,5-14% річних, за тиждень ставки підросли на 1,7-5,1 процентних пункту.

Як змінилася прибутковість українських єврооблігацій:

Прибутковість найкоротших паперів з погашенням на початку вересня цього року збільшилася до 13,1% з 8% .

. Єврооблігацій з погашенням у 2022 році: прибутковість зросла до 14% з 9,5% .

. Ставки паперів з погашенням в 2027 році збільшилися на 2,9 п.п. до 13%.

до 13%. Дохідність "найдовших" єврооблігацій – з погашенням в 2032 році – зросла на 1,7 п.п. до 11,6%.

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Окрім того, нового мінімуму вартості з початку листопада 2018 року досягли ВВП-варранти – 52,6% від номіналу в порівнянні з 74,2% на кінець минулого тижня, 90% – на кінець позаминулого тижня або 107,5% три з половиною тижні назад.

Нагадаємо, що тижнем раніше прибутковість українських євробондів підскочила до 10,2%, а ВВП-варранти подешевшали на 20% .

Шість банків викупили у НБУ готівковий євро

Національний банк України (НБУ) реалізував 35 мільйонів євро зі 100 запланованих у ході першого аукціону з продажу готівкового євро для забезпечення кас банків. Нацбанк отримав заявки від шести банків на 35 мільйонів євро і задовольнив їх у повному обсязі.

У будь-якому випадку всі громадяни мають можливість купувати і продавати валюту через онлайн додатки банків, в умовах поширення коронавируса значно безпечніше, ніж мати справу з банкнотами,

– зазначив заступник голови Національного банку Олег Чурій.



Євро в банках / Unsplash

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Стабілізаційний фонд і зміни до держбюджету

Зміни мають на меті забезпечення фінансування першочергових заходів, спрямованих на:

локалізацію та ліквідацію спалахів коронавірусної хвороби;

запобігання негативним наслідкам, спричиненим виникненням і поширенням коронавірусу;

вжиття антикризових заходів для підтримки економіки.

Зокрема, йдеться про створення стабілізаційного фонду, з якого буде здійснюватися відповідне фінансування. Уряд доручив головним розпорядникам коштів державного бюджету оперативно надати Міністерству фінансів України пропозиції щодо економії коштів з метою їх спрямування на вищезазначені заходи,

– додали у міністерстві.

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НБУ веде переговори з МВФ про можливість отримання екстреної допомоги через коронавірус

Україна веде переговори з Міжнародним валютним фондом (МВФ) про можливість отримання фінансування в рамках заявленого МВФ механізму невідкладної фінансової допомоги до 50 мільярдів доларів для країн з низьким рівнем доходів і економік, що розвиваються, які постраждали через пандемію коронавірусу. Про це заявив глава НБУ Яків Смолій під час онлайн-зустрічі з банкірами 18 березня.

Результати переговорів будуть в найближчі тижні,

— зазначив Смолій.

Раніше на цьому тижні директорка-розпорядниця Фонду Кристаліна Георгієва заявила про готовність МВФ виділити 1 трильйона доларів на кредити для надання допомоги країнам у подоланні коронавірусу і його наслідків. Це дозволить країнам, що розвиваються отримати до 50 мільярдів доларів допомоги. У тому числі до 10 мільярдів доларів можуть бути виділені країнам-членам з низькими доходами під нульову ставку.



Кристаліна Георгієва, директорка-розпорядниця МВФ / Facebook

Україна готова до можливої кризи через пандемію коронавірусу

Завдяки падінню світових цін на нафту і зниженню попиту на газ Україна цього року заощадить 5-6 мільярдів доларів, а ціни на експортовані з України зерно і кукурудзу просіли лише на 10%. Про це заявив заступник глави НБУ Дмитро Сологуб під час брифінгу.

Ми вважаємо, з економічної точки зору, що зараз ситуація для України інша. Якщо дивитися на економічні показники, які має Україна зараз, і порівнювати з показниками 2008, 2014 або 1998 року, ситуація інша,

– сказав Сологуб.

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За його словами, наша країна має достатні резерви, банківська система не має колишніх дисбалансів, держборг останніми роками значно знизився, платіжний баланс практично бездефіцитний, а показник інфляції низький.

Що стосується негативного впливу, Сологуб стверджує, що ціни на експортовані з України зерно і кукурудзу просіли лише на 10% при зниженні цін на нафту на 50-60%.

І ми розуміємо, що навіть під час кризи, сидячи вдома, люди будуть споживати продукти харчування. Це останнє, від чого вони будуть відмовлятися. Тому попит на продукцію нашого експорту збережеться, або якщо впаде, то досить незначними темпами,

– додав Сологуб.

Також він допустив тимчасове зниження обсягу переказів в Україну від трудових мігрантів, але припустив, що це падіння не буде значним. Сологуб підкреслив, що НБУ знає, як пом'якшити наслідки можливої кризи, у тому числі нагадав про зниження облікової ставки минулого тижня і постійну підтримку валютного ринку регулятором за допомогою продажу валюти з резервів.