Єврооблігації. Інструмент для збереження коштів під час паніки
Українці, зазвичай, обирають депозити, як найпопулярнішу форму інвестицій та зберігання грошей. Коли цей фінансовий інструмент вже не здатний задовольнити вимогу інвесторів з погляду дохідності, вони починають шукати більш вигідні активи, намагаючись не збільшувати ризики.
Із початку 2020 року до середини березня 2020 року гривня знецінилася на 14%. Така девальвація була прогнозованою і зараз ми спостерігаємо тренд до переходу у надійніші валютні активи.
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Однак, для прикладу, в Україні ви отримаєте близько 2% дохідності за депозитом в доларах США, відкритим у державному банку чи великому приватному банку. До того ж, інвестору доведеться сплатити 18% ПДФО та 1,5% військового збору, що вплине на реальну дохідність інструменту за вирахуванням податків.
Вихід простий – перейти на інший фінансовий інструмент у вигляді валютних облігацій. Варто звернути увагу саме на державні облігації.
Що таке державні облігації? Це державні цінні папери, що розміщуються винятково на внутрішньому ринку. Простими словами, держава позичає в інвестора гроші і зобов'язується виплатити їх назад з нарахованими відсотками у домовлений термін. Основними перевагами є те, що держоблігації, на відміну від інших подібних фінансових інструментів, не оподатковуються, а також на 100% гарантовані державою. Тому інвестор без жодних ризиків може забрати свої гроші у будь-який момент. Придбати державні облігації може кожен.
Усім відомо, що державні облігації є найнадійнішим локальним фінансовим інструментом. Так, державні облігації США є стабільнішими за будь-яку корпоративну облігацію. Однак під час лихоманки на фондовому ринку інвестори схильні до панічних продажів навіть таких фінансових активів.
Наприклад, зараз можна придбати єврооблігації України на західних ринках з дохідністю 8-11,5%, що важко було уявити буквально кілька тижнів тому (дивіться таблицю 1).
|
Код цінного паперу
|
Дата погашення
|
Дохідність 02.03.2020, % YTM
|
Дохідність 17.03.2020, % YTM
|
Зміна, п.п.
|
XS1902171757
|
01.11.2028
|
6,36%
|
11,51%
|
5,15
|
XS1303927179
|
01.09.2027
|
5,89%
|
7,92%
|
2,03
|
XS1303926528
|
01.09.2026
|
5,67%
|
7,65%
|
1,98
|
XS1303925470
|
01.09.2025
|
5,50%
|
8,02%
|
2,52
Згідно з даними таблиці можна зробити висновок, що дохідність єврооблігацій зросла, в залежності від терміну обігу, на 2-5 процентних пункти.
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Дохідність єврооблігацій: основні відомості
На Рисунку 1 відображена динаміка зміни дохідності облігації з погашенням у 2026 році.
На графіку бачимо, що українським єврооблігаціям характерний циклічний рух зі зростанням дохідності в часи паніки та зменшенням дохідності під час стабілізації ринків.
Фіксуючи дохідність на рівні 7%-8% зараз, можна отримати спекулятивний прибуток (у випадку падіння дохідності в майбутньому) при продажі цих цінних паперів, або ж отримувати фіксований купонний дохід до погашення облігації. Однак така дохідність доступна лише клієнтам, які вивели кошти на закордонні ринки та готові інвестувати від 100 тис. доларів.
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В Україні ви маєте можливість придбати такі цінні папери лише у ТОВ "Фрідом Фінанс Україна", до того ж з можливістю зворотного викупу за ціною купівлі та мінімальним лотом – 1 облігація. Також такі цінні папери можна придбати за курсом НБУ, а не комерційним. Це дасть змогу зберегти 1,5-2 грн. на кожному доларі.
Такий захист заощаджень дозволить не лише вберегти кошти від девальвації та інфляції, але й принесе додатковий відсотковий дохід, який не запропонує жоден банк за своїм депозитом.
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Автор Денис Білий, інвестиційний аналітик компанії "Фрідом Фінанс Україна"