Єврооблігації. Інструмент для збереження коштів під час паніки

Українці, зазвичай, обирають депозити, як найпопулярнішу форму інвестицій та зберігання грошей. Коли цей фінансовий інструмент вже не здатний задовольнити вимогу інвесторів з погляду дохідності, вони починають шукати більш вигідні активи, намагаючись не збільшувати ризики.

Із початку 2020 року до середини березня 2020 року гривня знецінилася на 14%. Така девальвація була прогнозованою і зараз ми спостерігаємо тренд до переходу у надійніші валютні активи.

Читайте також: IPO 2020. Інвестиційні можливості

Однак, для прикладу, в Україні ви отримаєте близько 2% дохідності за депозитом в доларах США, відкритим у державному банку чи великому приватному банку. До того ж, інвестору доведеться сплатити 18% ПДФО та 1,5% військового збору, що вплине на реальну дохідність інструменту за вирахуванням податків.

Вихід простий – перейти на інший фінансовий інструмент у вигляді валютних облігацій. Варто звернути увагу саме на державні облігації.

Що таке державні облігації? Це державні цінні папери, що розміщуються винятково на внутрішньому ринку. Простими словами, держава позичає в інвестора гроші і зобов'язується виплатити їх назад з нарахованими відсотками у домовлений термін. Основними перевагами є те, що держоблігації, на відміну від інших подібних фінансових інструментів, не оподатковуються, а також на 100% гарантовані державою. Тому інвестор без жодних ризиків може забрати свої гроші у будь-який момент. Придбати державні облігації може кожен.

Усім відомо, що державні облігації є найнадійнішим локальним фінансовим інструментом. Так, державні облігації США є стабільнішими за будь-яку корпоративну облігацію. Однак під час лихоманки на фондовому ринку інвестори схильні до панічних продажів навіть таких фінансових активів.

Наприклад, зараз можна придбати єврооблігації України на західних ринках з дохідністю 8-11,5%, що важко було уявити буквально кілька тижнів тому (дивіться таблицю 1).

Таблиця 1. Порівняння дохідності єврооблігацій України впродовж березня 2020 року Код цінного паперу Дата погашення Дохідність 02.03.2020, % YTM Дохідність 17.03.2020, % YTM Зміна, п.п. XS1902171757 01.11.2028 6,36% 11,51% 5,15 XS1303927179 01.09.2027 5,89% 7,92% 2,03 XS1303926528 01.09.2026 5,67% 7,65% 1,98 XS1303925470 01.09.2025 5,50% 8,02% 2,52

Згідно з даними таблиці можна зробити висновок, що дохідність єврооблігацій зросла, в залежності від терміну обігу, на 2-5 процентних пункти.

Цікаво: Міфи про інвестиції на фондовому ринку

Дохідність єврооблігацій: основні відомості

На Рисунку 1 відображена динаміка зміни дохідності облігації з погашенням у 2026 році.

На графіку бачимо, що українським єврооблігаціям характерний циклічний рух зі зростанням дохідності в часи паніки та зменшенням дохідності під час стабілізації ринків.

Фіксуючи дохідність на рівні 7%-8% зараз, можна отримати спекулятивний прибуток (у випадку падіння дохідності в майбутньому) при продажі цих цінних паперів, або ж отримувати фіксований купонний дохід до погашення облігації. Однак така дохідність доступна лише клієнтам, які вивели кошти на закордонні ринки та готові інвестувати від 100 тис. доларів.

Знати більше: Ринок землі: інвестиційні можливості

В Україні ви маєте можливість придбати такі цінні папери лише у ТОВ "Фрідом Фінанс Україна", до того ж з можливістю зворотного викупу за ціною купівлі та мінімальним лотом – 1 облігація. Також такі цінні папери можна придбати за курсом НБУ, а не комерційним. Це дасть змогу зберегти 1,5-2 грн. на кожному доларі.

Такий захист заощаджень дозволить не лише вберегти кошти від девальвації та інфляції, але й принесе додатковий відсотковий дохід, який не запропонує жоден банк за своїм депозитом.

Інвестувати легко та надійно. Щоб це зрозуміти, почніть із простого – облігацій!

Автор Денис Білий, інвестиційний аналітик компанії "Фрідом Фінанс Україна"