Європа і коронавірус: наскільки вдала антикризова стратегія ЄС і що говорять аналітики

Міністри фінансів країн Європейського Союзу погодили пакет антикризових заходів на суму понад 500 мільярдів євро. Ці кошти мають зменшити удар пандемії коронавірусу на їхню економіку. Однак залишається відкритим складне питання – хто і чим буде потім розплачуватися за такі витрати.

У четвер, 9 квітня, було оголошено про виділення країнами ЄС 500 млрд євро на боротьбу з коронавірусом, повідомляє CNN. Однак цьому передували тижні перемовин між представниками держав єврозони. Прем’єр-міністр Італії Джузеппе Конте попередив, що бездіяльність означатиме "кінець Європи".

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Пакет антикризової допомоги враховує 100 мільярдів євро (110 мільярдів доларів) в вигляді зарплатні працівникам для запобігання масових звільнень. Сотні мільярдів євро уряд виділятиме бізнесу у вигляді кредитів. Також міністри фінансів країн ЄС пообіцяли створити так званий "Фонд відновлення", щоб уберегти кризу, яка, за прогнозами економістів, може стати найгіршою.

Попри такий прогнрес, варто задуматися, як компенсувати всі ці заходи в майбутньому.

Дев’ять країн, у яких національна валюта – євро, врахувавши Італію і Францію, закликали Європейський Союз випустити боргові зобов’язання, що отримали назву "коронаоблігації".

Такий крок передбачає накопичити довгострокове фінансування для всіх держав-членів ЄС, щоб потім допомогти компенсувати витрати, заподіяні пандемією коронавірусу.

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Канцлерка Німеччини Ангела Меркель, заручившись підтримкою лідерів Австрії та Нідерландів, сказала "ні" на пропозицію випустити "коронаоблігації". Ці країни давно виступили проти випуску таких боргових зобов’язань на рівні ЄС. Адже це фактично означатиме, що їхні платники податків братимуть участь у витратах бідніших країнів-членів ЄС.



Канцлерка Німеччини Ангела Меркель / Flickr

Муджтаба Рахман, європейський керівник Eurasia Group (організація, що займається політичним кризис-консалтингом), у п’ятницю, 10 квітня, заявив, що домовленість про виділення коштів на боротьбу з коронавірусом, досягнута лідерами ЄС, вирішує основну проблему, пов’язана з підтримкою їхньої економіки. Однак це лише в короткостроковій перспективі. За його словами, коли мінстри фінансів країн-членів ЄС зберуться наступного разу, вони можуть "зіткнуться з виснаженою економікою і необхідністю повної її перебудови".

Аналітики одного з найстаріших банків Німеччини – Berenberg Bank – стверджують, що те, як Європейський Союз реагує на кризу зараз має велике значення для майбутнього організації. Адже обсяги фінансування, виділені на боротьбу з коронавірусом, нині набагато вищі, ніж під час кризи держборгів єврозони у 2011-2012 роках.

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Європа вже вжила низку заходів для захисту населення та бізнесу від кризи внаслідок коронавірусу. Обмеження бюджетного дефіциту в ЄС було послаблено, щоб держави-члени організації могли позичати більше. Європейський центральний банк теж виділив сотні мільярди євро ринкам, щоб запобігти шоку, викликаному новою фінансовою кризою.

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Спеціалісти провідних економічних науково-дослідних інститутів Німеччини ще на початку цього тижня заявили, що темпи росту найбільшої економіки Європи (німецької) цього року можуть скоротитися на 4,2%. За їхніми прогнозами, у другому кварталі 2020 року, ВВП Німеччини знизиться на 9,8%. Якщо їхні передбачення підтвердяться, то таке стрімке економічне падіння стане найбільшим з 1970 року, а також удвічі серйознішим, ніж найнижчі квартальні показники під час світової фінансової кризи 2008 року.

За оцінками центрального банку Франції, ВВП країни в першому кварталі цього року опустилося на 6% у порівнянні з попередніми трьома місяцями 2019 року. Представники фінансового регулятора говорять, що останнє зниження подібного масштабу було зафіксовано в другій чверті 1968 року. Тоді тижні громадянських заворушень у Франції, демонстрації та страйки призвели до різкого зменшення темпів росту економіки країни.

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Сильний економічний спад у Німеччині та Франції є поганою новиною для інших європейських країн, а особливо для Італії та Іспанії. Адже вони найбільше постраждали від пандемії коронавірусу, а їхня економіка зазнала ще більшого удару від наслідків смертельного захворювання.

Аналітики німецького банку Berenberg заявили, що антикризовий пакет, погоджений у четвер, 9 квітня, є "основним кроком уперед". Однак, за їхніми словами, лідери ЄС повинні не зволікати й швидко рухатися до затвердження створення Фонду відновлення для оздоровлення економіки європейських країн.

За оптимістичного сценарію, пам’ять про те, якими зусиллями давалися всі ці стримувальні заходи, зітреться, а громадяни ЕС пам’ятатимуть, як країни допомагали одна одній. В гіршому випадку, зволікання лідерів Євросоюзу можуть підірвати політичні основи організації (ЄС – ред.) як такої,

– зазначили аналітики Berenberg.

Пандемія коронавірусу 2020 року: що відомо станом на 12 квітня Всесвітня організація охорони здоров'я присвоїла нову назву китайському коронавірусу 2019-nCoV – COVID-19 (скорочення від "коронавірусна хвороба 2019 – coronavirus disease 2019"). Також ВООЗ визнала коронавірус пандемією.



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