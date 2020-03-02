Засновника Twitter хочуть вигнати з посади гендиректора власної компанії – ЗМІ

Американська компанія з управління інвестиціями Elliott Management Corp. після придбання частки в Twitter вимагає впровадити низку змін.

Передусім інвестиційний фонд хоче, щоб нинішній генеральний директор Twitter Джек Дорсі покинув свою посаду, повідомляє PYMNTS.com із покликанням на джерела, які знайомі з питанням.

Засновнику й гендиректору Twitter належить приблизно 2% компанії. Компанія, що управляє однойменною соцмережею, надає акціонерам рівні права голосу, що зовсім невигідно Дорсі.

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Інтерес інвесторів до акцій Twitter знизився в минулому році. Це сталося після того, як стало відомо, що компанія зливала дані користувачів. Окрім того, розвиток Twitter гальмується на тлі діяльності конкурентів соцмережі, які вкладають гроші в нові сегменти й запускають нові сервіси.

Компанія Elliott Management, заснована мільярдером Полом Зінгером, хоче залучити власних спеціалістів приєднатися до ради директорів Twitter, до якої нині входять 8 учасників.

Зокрема, у 2020 році Twitter проведе вибори до ради директорів, у результаті яких обируть троє нових кандидатів. Elliott Management, своєю чергою, хоче, щоб місця в правлінні зайняли її спеціалісти.

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За інформацією анонімних джерел, поки невідомо, хто замінить Дорсі, і якою буде частка нового гендиректора у Twitter. Відомо, що хедж-фонд Elliott Management, офіс якого розташований у Нью-Йорку, має понад мільярдів доларів капіталу.

Цікавість інвесторів зросла до компанії, коли Дорсі заявив у листопаді, що розглядає можливість переїзду до Африки на пів року. Уже після його слів і виникло питання ймовірної зміни керівника Twitter.

Джек Дорсі – що відомо про підприємця? Він є відомим розробником програмного забезпечення та бізнесменом. Також Дорсі – один із співзасновників Twitter Inc.



43-річний Джек Дорсі також керує стартапом мобільних платежів ‎Square, яку він створив у 2009 році та офіційно запустив у 2015 році. Отже, він є одним із небагатьох підприємців, який одночасно є генеральним директором двох компаній. У цьому випадку – Twitter і ‎Square.