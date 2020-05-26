Нові рекорди на фондових ринках та чому аналітики прогнозують падіння долара

Азійський ринок акцій відзначився ростом у вівторок, 26 травня. Ф’ючерси на акції у США подолали основний бар’єр, коли інвестори зосередилися більше на відновленні економіки країни, а їхні побоювання щодо китайсько-американського напруження дещо послабилося. Дохідність облігацій зростає, тоді як аналітики передбачають падіння долара.

Про нові значення основних біржових показників повідомляє Investing.com із покликанням на інші іноземні ЗМІ.

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Як змінилися ключові фондові індекси

Японський Nikkei збільшився на 2,6% і досягнув найвищого рівня з початку березня, коли економіка почала зазнавати спаду через пандемію коронавірусу.

збільшився на 2,6% і досягнув найвищого рівня з початку березня, коли економіка почала зазнавати спаду через пандемію коронавірусу. Індекс акцій компаній Азійсько-Тихоокеанського регіону (за винятком Японії) MSCI виріс на 1,6%.

виріс на 1,6%. Південнокорейський фондовий показник KOSPI піднявся ще на 1,7%.

піднявся ще на 1,7%. Ф’ючерси E-Mini на S&P 500 подорожчали на 1,8%.

подорожчали на 1,8%. Ф’ючерси на EUROSTOXX 50 , індекс акцій найбільших європейських компаній, зросли на 1,3%.

, індекс акцій найбільших європейських компаній, зросли на 1,3%. Британський фондовий індекс FTSE піднявся на 2,4%.

піднявся на 2,4%. Китайські блакитні фішки зросли на 0,8% після того, як центральний банк КНР заявив, що посилить економічну політику та продовжує наполягати на зниженні процентних ставок за кредитами.

Інвестори зосереджені на швидкому відновленні економіки

Побоювання щодо нової торгової війни між США і Китаєм стихають, а інвестори зосереджують свою увагу на зовсім інших глобальних питаннях.

Напруга між США і Китаєм залишається на задньому плані. Інвесторів більше цікавлять перспективи відновлення світової економіки. Так, Японія вже скасувала надзвичайний стан у країні, Велика Британія відкриває підприємства з 1 червня, а бари Мадрида повноцінно запрацювали,

– наголосив Родріго Катріль, старший стратег валютних ринків у NAB.

У вівторок, 26 травня, з’явилися повідомлення про те, що Німеччина планує відновити транспортне сполучення з 31 європейською державою з 15 червня, якщо ситуація з коронавірусом не погіршиться.

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Про дохідність облігацій

Вкладники в облігації переконані, що економіці ще довгий час будуть потрібні великі суми фінансової підтримки від центральних банків. У результаті дохідність таких активів буде невисока, хоча уряди позичають значно більше.

Так, дохідність 10-річних облігацій США зросла на 0,74%, оговтавшись від значного спаду на минулому тижні.

Як змінилися курси валют і що буде з доларом

У понеділок, 25 травня, курс долара щодо єни зріс до 107,83. Однак валюта все ж знаходиться в діапазоні від 105,97 до 108,08 долара за єну, що триває ще з початку травня.

Курс євро зміцнився, досягнувши 1,0916 долара. Упродовж місяця валюта перебуває в межах 1,0765 та 1,1017 дол.

Аналітики CBA вважають, що долар може подешевшати, якщо відносини між США і Китаєм погіршаться, що, фактично, буде загрозою торговій угоді, ухваленій країнами ще у січні.

Якщо США чи Китай відмовляться від першої фази угоди, долар різко впаде, тоді як китайський юань, австралійський долар і новозеландський долар, навпаки, зростуть,

– йдеться у повідомленні аналітиків CBA до клієнтів.