Зниження цін на нафту вплинуло на настрої інвесторів: ціни на акції почали падати

Азійські та американські ринки акцій у вівторок, 28 квітня, знизилися після значного росту напередодні. Обвал цін на нафту сильніше вплинув на інвесторів, ніж новини про зняття карантинних обмежень у низці країн світу.

Фондовий індекс MSCI акцій компаній Азійсько-Тихоокеанського регіону за винятком Японії знизився на 0,3%, повідомляє Business Insider. У Китаї ціни на акції впали на 0,7%, а у Південній Кореї – на 0,22%.

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Ціни на нафту марки WTI різко знизилися після того, як найбільший американський інвестиційний фонд повідомив, що продаватиме червневі контракти, щоб уникнути подальших збитків через падіння вартості сировини.

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Деякі інвестори сподіваються, що найгірший період для світової економіки може закінчитися. Адже все більше країн дозволяють підприємствам працювати за їхнім звичним графіком. Однак окремі інвестори переконані, що поки рано сподіватися на відновлення економіки, тому що вакцину проти коронавірусу ще не створено.

У нас менш оптимістичні настрої. Ми очікуємо більш повільного відновлення світової економіки. Можливість повторного введення карантинних обмежень може порушити всі оптимістичні прогнози учасників ринку щодо швидкого відновлення економічної діяльності,

– йдеться в повідомленні австралійського Commonwealth Bank.

Усі три основні американські фондові показники в понеділок, 27 квітня, прогресували. Однак загалом вони опустилися на 20% від своїх рекордних значень, зафіксованих у лютому цього року.

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Попри це індекс акцій найбільших американських компаній S&P 500 знаходиться на шляху до свого найкращого показника з 1987 року. Цьому сприяло виділення урядом США трильйонів доларів на порятунок економіки від наслідків коронавірусу.

Однак на думку аналітиків, цей ріст може швидко зупинитися, тому що ліків проти коронавірусу ще немає.

Уряди Італії та Нової Зеландії заявили про зняття обмежень. У Великій Британії говорять, що поки рано їх послаблювати. Штат Нью-Йорк, де зафіксовано найбільше у США хворих на COVID-19, теж не буде повертатися до звичного режиму життя впродовж кількох тижнів.

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Акції United States Oil Fund LP, найбільшого американського нафтового інвестиційного фонду, у понеділок, 27 квітня, впали на понад 16%. Це сталося після того, як у інвестфонді заявили, що продадуть усі свої червненві контракти на нафту WTI, щоб уникнути великих втрат, як було на минулому тижні, коли американська нафта досягла від’ємного значення в ціні.

Пандемія коронавірусу 2020 року: що відомо станом на 28 квітня Всесвітня організація охорони здоров'я присвоїла нову назву китайському коронавірусу 2019-nCoV – COVID-19 (скорочення від "коронавірусна хвороба 2019 – coronavirus disease 2019"). Також ВООЗ визнала коронавірус пандемією.



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