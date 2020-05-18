Zoom на вершині успіху: сервіс коштує більше, ніж 7 провідних авіакомпаній разом узятих

Загальна вартість акцій компанії Zoom Video Communications, власниці популярного сервісу для відеоконференцій Zoom, станом на 15 травня 2020 року зросла до 48,8 мільярда доларів в умовах карантину.

Найголовнішою причиною успіху платформи стала пандемія коронавірусу у світі, пише телеграм-канал WhiteHouse Cards, який і повідомив про рекордне зростання вартості фірми.

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В умовах карантину низка компаній перевела своїх працівників на віддалений режим роботи, тому сервіс відеозв’язку Zoom нині в тренді. Так, у 2019 році прибуток компанії становив 623 мільйони доларів.



Як змінилася ринкова вартість Zoom і найбільших авіаперевізників / Дані Barchart

Оскільки авіаперевезення тимчасово призупинені через коронавірус, знизилася ринкова вартість найбільших авіакомпаній. Зокрема, із кінця січня 2020 року цей показник опустився на 62%.

Із-поміж таких авіаперевізників американські й європейські компанії: Southwest Airlines, Delta, United, International Airlines Group, Lufthansa, American і Air France. Їхня загальна вартість нині становить 46,2 мільярда доларів, тобто на 2 мільярди доларів менше, ніж ринкова капіталізація Zoom. Для порівняння, у січні цього року ці сім компаній були оцінені в понад 121 мільярд доларів.

Zoom – що це таке і як працює? Як ми вже писали, це сервіс для проведення відеоконференцій. Програму можна завантажити безкоштовно на комп’ютер, смартфон та планшет. Щоб приєднатися до відеодзвінка, потрібно мати посилання на зустріч. Окрім того, якщо плануєте проводити регулярні дзвінки в один і той же час, можна зробити єдине покликання і поділитися ним із усіма учасниками.



Ще до карантину безкоштовно користуватися сервісом Zoom можна було лише 40 хвилин. Далі діяв тариф 14,99 доларів на місяць. Також є різні тарифні плани для бізнесу, які коштують значно дорожче. Під час карантину компанія зняла платню і зробила користування платформою повністю безкоштовним.