Один з інвесторів державного проєкту Diia City Сергій Токарєв незаконно відвідував окупований Крим. Також він має дійсний російський паспорт та активи в Росії.

У Росії Сергія Токарєва називають "королем гемблінгу" – азартних ігор в інтернеті. Впродовж останніх років він живе та працює в Україні. При цьому з 2016 року Токарєв 172 рази літав до Москви, а також відвідував окупований Крим в обхід держкордону України – рейс 1634-SU компанії "Аерофлот" з Токарєвим на борту регулярно літав із Шереметьєво до Сімферополя у серпні 2016 року.

За даними видання, в Росії Токарєв має як мінімум три квартири, сам же прописаний у Москві. Там і зареєстрований його автопарк: Range Rover, Mazda, а також Audi RS6 Avant Performance із номерами уряду Москви – А028МО99.

Батько Сергія Токарєва – Олександр Токарєв – входить до складу опікунської ради Міждержавного союзу міст-героїв. Ця організація заснована у 2004 році для "інтеграції Росії, України, Білорусі та невизнаної Абхазії". Раду очолює Павло Бородін – ФБК Навального називає його людиною, яка разом із Анатолієм Чубайсом привела Путіна до влади.

Як повідомляє "РБК-Україна", в Україні Сергію Токарєву раніше належала ІТ-компанія Lucky Labs. У 2016 році Токарєв потрапив під санкції РНБО: проти нього ввели 10 обмежень, включаючи блокування активів. Тоді ЗМІ пов'язували це з можливим фінансуванням антимайдану та терористів так званих "ЛНР" та "ДНР".